Знаний правник і громадський активіст Геннадій Друзенко пояснив, чи можуть українців позбавити безвізу з Європейський Союзом

Хвиля наводить текст автора без коментарів.

Оскільки з подачі партії, абревіатура якої (за дивним збігом обставин) збігається з абревіатурою Європейського Союзу, зчинився великий хайп, заберуть в нас безвіз чи ні, я пригадав, що маю британський магістерський диплом з європейського права і вирішив докладно розібратись, чи проблеми з призначенням нового голови САП несуть якусь загрозу безвізовим поїздкам українських громадян до країн Шенгенської зони чи ні.

Отже, вчора новинарні агенції поширили таке повідомлення: "Європейська солідарність" вимагає переглянути рішення Верховної Ради щодо формування конкурсної комісії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), яке поставило під загрозу безвізовий режим з Євросоюзом, заявив лідер партії, п'ятий президент Петро Порошенко у відеозверненні."

Спочатку відповімо на запитання, який саме документ регулює питання в’їзду до Шенгену з візами та без. Це Регламент ЄС, повна назва якого англійською звучить як Regulation (EU) 2018/1806 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement. Його текст офіційними мовами ЄС можна знайти за цим посиланням.

Цей Регламент містить два додатки: Annex 1 та Annex 2. В першому з них перелічені країни, громадянам яких для в’їзду до Шенгенської зони на туристичні чи бізнесові цілі на строк до 90 днів впродовж півроку потрібно отримувати візу, а в другому - звільнені від такого клопоту. На мапі нижче країни з другого додатку виділені зеленим кольором, з першого - сірим.

Як бачимо, окрім України, Молдови, Грузії та Західних Балкан, від потреби отримання туристичної/бізнес візи звільнені громадяни абсолютної більшості держав Латинської Америки. Запам'ятаємо це.

А тепер повернемось до тексту Регламенту (EU) 2018/1806. Природньо, що в ньому не згадуються жодні потенційні проблеми з призначенням керівника української Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як підстава для зупинки безвізового режиму з Україною. Але ви здивуєтесь – в цьому документі жодного разу не вживається слово "корупція" та похідні від нього! Статті 7 та 8 згаданого Регламенту передбачають, що візовий режим може бути відновлений через запровадження третьою країною віз для громадян бодай одної з держав ЄС, збільшення відмов у перетині кордону Шенгенської зони громадянам третьої країни, збільшення прохачів притулку з цієї країни, виникнення проблем з реадмісією тощо. Про боротьбу з корупцією в третіх країнах в Регламенті, повторюсь, ані пари з вуст.

Зайдемо з іншого боку. Можливо, Україна наразі найбільш корумпована держава з тих, які мають привілей в’їжджати до Шенгену без туристичних/бізнес віз? Аж ніяк! В індексі сприйняття корупції, який щороку готує Transperency International, Україна - радше "міцний середнячок", аніж корупційний лідер (дивіться другу мапу у жовто-червоних кольорах).

У 2019 році ми займали в CPI (Індекс сприйняття корупції) 126 місце з 30 балами. Мексика, громадяни якої також літають до ЄС без віз, - 130 місце з 29 балами, Молдова - 120 місце з 32 балами, Гватемала - 146 місце з 26 балами. Рекордсменом з безвізового переліку ЄС була і залишається Венесуела (президента якої Ніколаса Мадуро чимало держав-членів ЄС не визнають легітимним) - 173 місце з 16 балами. І власники венесуельського паспорту досі літають до Шенгену без віз!!!

Логіка ЄС тут послідовна та зрозуміла. Бо зупинення чи припинення безвізового режиму з третіми країнами б'є не по корумпованих політиках та чиновниках, а по пересічних громадянах. Оскільки ст. 6 вже не раз згаданого Регламенту (EU) 2018/1806 чітко говорить, що навіть при запровадженні чи відновленні візового режиму з третьою державою власники дипломатичних, службових та інших спеціальних паспортів такої держави не потребуватимуть візи для в’їзду до Шенгенської зони. Тому карати громадян за (потенційно) корупційні дії їхніх політиків — навряд чи справедливо та продуктивно.

І останній аргумент. Попри амбіційні заяви окремих політиків як в Україні, так і в ЄС, Європарламент не може зупинити дію безвізового режиму з третіми країнами - це компетенція Єврокомісії (на строк до 9 місяців з можливістю продовження ще на 18 місяців), а відновлення візового режиму на постійній основі - компетенція Ради ЄС та Європарламенту. Як показала свіжа історія, дійти згоди навіть з таких здавалося б очевидних питань, як запровадження санкцій проти представників брутального лукашенківського режиму, який санкціонує вбивства, побиття та тортури власних громадян, Раді ЄС вельми непросто. Кіпр, більшість громадян якого напевно навіть не наздогадуються, де на мапі Білорусь, вже цього вересня заблокував був запровадження санкцій проти білоруських чиновників, висунувши ультиматум одночасно ввести санкції проти турецьких компаній, що ведуть розвідку шельфу у спірних територіальних водах.

Тому спіть спокійно. І не слухайте проФФесіоналів. Навіть якщо вони шифруються під ЄС. Ніхто (окрім коронавірусу) в нас безвіз не забере. Набагато більшою загрозою для поїздок до Шенгену "на каву" є той факт, що кошти відпочивати закордоном залишаються все в меншої та меншої кількості українських громадян...