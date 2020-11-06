Политолог Юрий Романенко возмутился тем, как украинское государство относится к людям с опасной инфекцией

Он прокомментировал ситуацию с китайским вирусом на своей странице в соцсети "Фейсбук". Далее приводим слова автора без изменений.

Сдали анализы всей семьей на ковид. Анализы, прием у врача обошлось в 200 баксов. С учётом лечения мы потратили ещё 300-400. За все время болезни я ни разу не пересекался с государством. Оно не поинтересовалось, что там у меня после того, как я получил позитивный тест. И если бы я не сдал тест, то мог бы спокойно ходить по улицам и кашлять. За 2 недели у меня всего 2 дня была температура. И поверьте, большинство никаких тестов не сдаёт и лечится от простуды.

СМИ пишут, что в Украине вчера заболели более 10 тыс человек. Но я думаю, что реально в день у нас 30-40 тыс человек заболевают. Например, у меня тест позитивный , у жены негативный. Но у жены и старшей довери тоже ковид. А в статистике их не было. Мой друг и его жена заболели ковидом, а тесты все отрицательные. Таких случаев в моем окружении только десятки.

Потому вся эта борьба с ковидом со стороны нашего государства - одна большая профанация.

Словакия за выходные провела тесты всего населения страны. У нас миллиарды гривен выкинули на дороги, хотя денег с фонда хватило на несколько тестов всего населения Украины.

Поэтому ничего не берите к сердцу касательно этого государства. И давайте ему минимум ресурсов. Они вам точно понадобятся, а государству они не нужны. Оно ими толком не способно распорядиться.

Напомним, что Юрий Романенко о скандале с КСУ: "Ситуация может печально закончиться для Зеленского"

Как сообщала Politeka, седьмой год идёт как Донбасс не кормит Украину, но она вполне себе живет

Также Politeka писала, Романенко: всем ковид-скептикам желаю скорейшего знакомства с этой болезнью, может быть, дойдет