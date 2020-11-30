Завершение войны в Нагорном Карабахе усилило позиции Российской Федерации в регионе. США и страны НАТО будут пытаться расширить сотрудничество с Грузией, Арменией, Азербайджаном и Турцией, чтобы окончательно не потерять доминирование на Кавказе. Украина должна воспользоваться этой ситуацией – создать военно-политический блок с дружественными странами региона и добиться полноценного членства в НАТО.

Убежден, что последние заявления экс-командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Годжеса, свидетельствуют об изменении позиции Вашингтона относительно роли постсоветских государств и их возможностей вступления в Североатлантический Альянс (НАТО) на фоне потери позиций США в регионе Нагорного Карабаха.

Напомню, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Годжес заявил, что Запад уступил Кремлю инициативу в Нагорном Карабахе. По его словам, это произошло из-за неспособности США уверенно и последовательно конкурировать в регионе Черного моря и на Южном Кавказе. Он отметил, что "для США и Европы оставаться со стороны – больше не является жизнеспособным вариантом". Именно поэтому экс-командующий предлагает своей стране укреплять отношения с Арменией, Грузией, Турцией и Грецией.

В то же время, Годжес подчеркнул, что США должны направить Грузии приглашение немедленно присоединиться к НАТО. По его мнению, эти меры откровенно намекнут Кремлю, что регион Кавказа – Черного моря стратегически важен для США.

По моему мнению, генерал-лейтенант подчеркнул необходимость расширения сотрудничества США и других стран-членов НАТО, со странами Закавказского региона – Грузией и Арменией, через потерю доминирования Сша на Кавказе. Поэтому Украина должна обязательно воспользоваться этим моментом.

Заявления некоторых экспертов о том, что армяно-азербайджанский конфликт привел к ослаблению России в регионе, не имеют под собой никакой почвы. Напротив, Кремль получил дополнительные бонусы в виде военного присутствия на территории Азербайджана. Имеется в виду не только непризнанная Республика Арцах, но и Нахичевань, чего раньше нельзя было предположить даже теоретически.

10 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении войны в Нагорном Карабахе. В результате боевых действий, с 27 сентября в регионе погибли более 2300 военных Армении.

Россия отправила в регион своих военных в статусе миротворческой миссии. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа. При этом российские «миротворцы» вошли в Арцаху, имея на вооружении установки залпового огня «Град» и танки. Хотя по договоренностям с Азербайджаном, им разрешалось лишь стрелковое оружие и БТРы.

Понимая, что речь идет о расширении российской военной компоненты, Соединенные Штаты вынуждены отреагировать созданием т. н. "пояса безопасности", куда будут входить ориентированные на США страны Закавказья, прежде всего Грузия и Армения. Ведь не случайно сегодня Армению начали рассматривать, как ключевого партнера, вспомнив, что Никол Пашинян таки проевропейски настроенный политик. Самое главное в этой ситуации то, что одним из этих игроков может стать Украина.

В этом контексте напомню заявление начальника Генштаба ВСУ Руслана Хомчака о невозможности силового освобождения оккупированных территорий Донбасса. Хомчак отметил, что ВСУ уперлись в конгломерацию промышленных городов с большим количеством гражданского населения и это не позволяет освободить эти территории военным путем. То есть, проведение на Донбассе военной операции по образцу освобождения территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе,по мнению Хомчака, невозможно.

Учитывая это, на первый план выходит вопрос о возможности получения Киевом определенных гарантий о территориальной целостности. Речь идет, прежде всего, о возможности вступления Украины в НАТО несмотря на наличие локального военного конфликта.

Для Украины это единственная возможность противостоять вооруженной агрессии России. Хомчак стыдливо не хочет признавать главную причину – Украина не в состоянии самостоятельно завершить военный конфликт с РФ. Соответственно, если Украина все же получит членство в НАТО, будет задействована Статья 5 Устава Североатлантического Альянса о коллективной безопасности и коллективной ответственности вследствие вооруженной агрессии против одного из членов НАТО. Таким образом, Украина получит определенные гарантии государственного суверенитета.

Сегодня происходит провал Минских договоренностей и блокирование переговоров. Это свидетельствует о том, что Кремль не пойдет ни на какие уступки и будет дальше проталкивать план конфедерализации Украины, как механизма урегулирования на востоке. Даже не федерализацию. Если этот план реализуется, страна окажется фактически «в тисках» РФ. Поэтому Украина обязательно должна воспользоваться расширением партнерских отношений со странами НАТО в аспекте военно-технического сотрудничества и добиться уже не плана действий по членству, а непосредственного вступления в Альянс. Все усилия украинской дипломатии должны быть направлены именно на достижение этой цели.

В этом контексте, Украине следует отбросить тезисы о возможности проведения референдума относительно вступления в НАТО. Напомню, что в Конституции закреплен курс на членство в Альянсе, и официальный Киев должен максимально воспользоваться возможностями актуальной политической конъюнктуры.

Политическая конъюнктура сегодня заключается в том, что Соединенные Штаты оказались перед фактом расширения военных сфер влияния со стороны Российской Федерации. Речь идет, прежде всего, даже не о сам Арцах, а о возможности выхода РФ непосредственно на границы стратегических интересов США – установление тотального контроля над регионом Кавказа и черноморского побережья. Поэтому Украине следует усилить сотрудничество со странами этого региона, прежде всего с Грузией и Арменией, и пытаться сформировать военно-политический блок из дружественных для себя стран. Это помешает России занять господствующее положение в акватории Черного моря.

Убежден, что новоизбранный президент США Джо Байден в ближайшее время будет вынужден считаться с угрозой военного конфликта в центре Европы, что может взорваться из-за обострения боевых действий на Востоке и перерасти в широкомасштабную войну с РФ, в частности, и в Черном море с территории незаконно аннексированного Крыма. Учитывая это, убежден, что украинская сторона будет вынуждена предложить свое собственное видение развития ситуации, и дать Белому дому и западным партнерам четкий сигнал о готовности страны вступить в НАТО.

Автор Дмитрий Снегирев, историк, сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", специально для Politeka