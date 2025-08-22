Политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что Европа хочет, чтобы американские истребители стояли на авиабазе в Румынии не только из-за российско-украинской войны, а вообще из-за угроз со стороны рф, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

Как рассказывает эксперт, Times пишет, что европейские страны хотят, чтобы американские истребители F-35 были размещены в Румынии. Это, отмечает он, обсуждалось как раз на встрече НАТОвских генералов с европейцами, и речь, очевидно, шла в целом о том, как будет выглядеть архитектура безопасности Европы, то есть даже без привязки именно к Украине.

«То есть, что, собственно, делать теперь? Как будет выглядеть конфигурация НАТО в Европе? Наверняка, обсуждалось и размещение больших ракет в Финляндии, в Эстонии, потому что нужно будет бить по москве и Петербургу, достаточно быстро наносить удары не по жилым, естественно, кварталам, а по военным объектам. Кронштадт, Североморск, вот это все придется выбивать сразу. Псков и так далее. Война с российской федерацией неизбежна. Я думаю, что об этом идет речь», – объясняет Михаил Шейтельман.

И вот сейчас, констатирует эксперт, у европейцев новое требование, новая просьба, высшие военные руководители Европы просят американцев разместить истребители F-35 в Румынии, где НАТО строит свою крупнейшую авиабазу в Европе, чтобы сдержать повторное вторжение российской федерации.

«Сейчас они с авиабазы в Румынии какие-то там миссии осуществляют, но нужны именно F-35. Это куча денег, куча технологий, куча летчиков. Но зато это гарантия безопасности, потому что никакие россияне нос не сунут. Уж точно они из Беларуси не будут пытаться наступать на Польшу или из Приднестровья на Молдову, потому что два F-35 сожгут российскую армию просто дотла», – заключает Михаил Шейтельман.

