Трагедия в доме престарелых, в котором погибли 15 человек, будет расследовано под личным контролем парламентария Сергея Шахова
Об этом он сообщил в своем Facebook.
Далее приводим текст без комментариев и каких-либо изменений:
Выражаю соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме престарелых в Харькове
Как председатель подкомитета ВРУ по вопросам гражданской защиты населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, даю слово взять расследование страшной катастрофы под личный контроль!
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Также призываю ГСЧС вместе с МВД как можно быстрее провести проверку всех домов престарелых в Украине!