Трагедия в доме престарелых, в котором погибли 15 человек, будет расследовано под личным контролем парламентария Сергея Шахова

Об этом он сообщил в своем Facebook.

Далее приводим текст без комментариев и каких-либо изменений:

Выражаю соболезнования родным и близким погибших при пожаре в доме престарелых в Харькове

Как председатель подкомитета ВРУ по вопросам гражданской защиты населения, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, даю слово взять расследование страшной катастрофы под личный контроль!

Также призываю ГСЧС вместе с МВД как можно быстрее провести проверку всех домов престарелых в Украине!