Футуролог и общественный деятель Алексей Толкачев рассказал о важности любви к выбранной профессии, которая должна быть нашим сродным трудом, предрасположенным природой и описанным философом Григорием Сковородой.

Об этом он рассказал в своем блоге «Толчок».

«Я уверен, все вы прекрасно помните приятные теплые воспоминания тех состояний, когда вы занимаетесь хобби. Когда вы делаете то, что вы любите. Это состояние, когда вы занимаетесь делом, которое вам по душе, не сравнимо ни с чем. Это как влюбленность. Можно даже сказать, что в этот момент вы занимаетесь любовью со своей жизнью», - говорит Толкачев.

Он предложил представить, что будет, когда всю работу по жизни люди будут делать именно с такой эмоцией, будут изначально выбирать свою профессию в зависимости от того, что им на самом деле интересно. По его мнению, именно эта работа будет источником для бесконечного человеческого счастья, самореализации и самопроявления.

«Вот это и есть сродный труд по Григорию Сковороде. Именно Григорий Сковорода утверждал, что сродный труд – это связь человеческой души с природой. И в этой связи природа как будто программирует человека на ту профессию, которая будет нужна миру», - рассказал Толкачев.

Футуролог объяснил, что, согласно этой теории, природа видит, что определенный человек будет будущим Бетховеном, другой – Малевичем, третий – выдающимся кардиохирургом или медсестрой, которая будет получать удовольствие от того, что помогает людям становиться здоровее. Он считает, что для всех профессий, если не подавлять естественное самоопределение детей, будет спрос.

«И в мире будет достаточно и художников, и инженеров, и патологоанатомов, и слесарей. Только надо давать детям свободу самоопределения, чтобы дети проявили свою предрасположенность. Жизнь нам дается одна, и она конечна. Это преступление перед самим собой – тратить бесценное жизненное время на что-то, к чему не горит душа, нет интереса, выбрасывать его просто в пустую, без пользы и удовольствия для самих себя», - заявил Толкачев.

Как сообщала Politeka, Алексей Толкачев отметил, что работы начнут выполнять значительную часть нашей работы.

Также Politeka сообщала, что Игорь Новиков спрогнозировал трансформации на рынке профессий.