Сенат США поддержал резолюцию о временном бюджете, что позволит стране избежать шатдауна после 17 ноября. Документ рассчитан на 2 месяца финансирования федеральных учреждений и уже передан на подпись президенту Байдену. Как известно, в данной резолюции отсутствует помощь Украине для отражения агрессии рф.

Стоит напомнить, что наиболее ярые делегаты GOP в Палате представителей не первый месяц продолжают настойчиво призывать Белый дом остановить любое финансирование Киева. Аргумент их следующий – нужно сначала решать внутренние проблемы США и удовлетворять нужды собственных граждан, а не распыляться ресурсами на конфликты и войны, которые никак не касаются Америки непосредственно.

В то же время есть информация, что и Палата представителей, и Сенат рассматривают перспективу оказания комбинированной (пакетной) помощи Израилю, Украине и Тайваню. Рассмотрение соответствующего пакета должно состояться после Дня благодарения в США – после 23 ноября этого года.

Считаю, что вина тут – на республиканцах. Они задают чрезмерно много разных вопросов, блокируют инициативы, создают напряжение. Демократам придется все тщательно обосновывать, иначе будет просто стыд и, в итоге, это обернется скандалом. А помощь Украине будет. И будет такой, как было обещано. Просто больше разных процессов предвидится, медленнее и напряженнее будут приниматься решения.

Позиция нового спикера Палаты представителей в процессе принятия решения по Украине не такая уж и значительная, как об этом многие пишут. Тут больше все зависит от Белого дома, Госдепартамента и Министерства обороны. Конгресс и Сенат выдают свои мнения. Да, эти органы – очень влиятельные консультанты для администрации, но, в данной конкретной ситуации, они играют все же меньшую роль. Их позиции важны, несомненно, но это не те структуры, которые останавливают реализацию решений. Они обосновывают свои позиции, а непосредственно реализуют вопросы именно те органы, о которых я сказал выше.

Невзирая на то, что отношение американского общества к войне в Украине несколько меняется, остается четким понимание, что оставить Украину – это проиграть путинской россии и, главное, проиграть злу, которое сегодня олицетворяет рф. Повторюсь, у людей в США существует четкое осознание того, что нынешняя вона – война за то, как дальше будет функционировать мир. Конечно же, есть уяснение того, что проиграть можно не просто Украину и не просто регион по части геополитики, а можно проиграть взгляд на то, как существует и на чем базируется цивилизованный мир. А это для нас уже крайне принципиально.

Не думаю, что предвидится какое-то значительное уменьшение финансирования Украины. Будет больше отчетности за использование предоставляемых ресурсов. Все, что требуется от международной общественности – военных, политиков – это все будет и важности своей это не потеряет.

Меня часто спрашивают журналисты о том, насколько существенно такие фигуры, как Трамп или другие подобные представители американского политикума, которые точно не за дальнейшую помощь Украине, способны влиять на наше общество в плане снижения в нем проукраинских настроений. Я бы сказал, что подобное влияние будет минимальным. Думаю, что Трамп и ему аналогичные политические деятели с подобной риторикой точно проиграют.

Выиграет или проиграет тот или иной кандидат в президенты США? Тут все зависит исключительно от голосов людей: от мнения избирателей о кандидате; от того, насколько качественно проходит кампания; каким путем кандидат собирается решать те или иные вопросы после того, как окажется в Белом доме. Много тут факторов. Но, все равно, ничего нельзя предсказать точно. У нас в политике всегда случаются какие-то «сюрпризы». В США часто шутят, что настоящая демократия – непредсказуема. У нас она, скажу прямо, не на 100% настоящая, но, по сравнению с другими странами (особенно одной всем «известной»), так мы точно далеко не в последних рядах.

Активная позиция Украины в вопросах ее дальнейшей поддержки со стороны США играет очень большую роль. Колоссальную роль, я бы так выразился. Нужно активно доносить американцам на разных уровнях то, что Украина преграждает собою путь распространения дикости и жестокости. Нужно говорить везде правду о войне.

То, что в США приезжают представители президента Зеленского, сам Зеленский, члены парламента Украины, политики или общественные деятели – это очень уместно. Нужно постоянно что-то делать, ведь если Украина не будет напоминать о себе, заявлять о своих позициях на любых доступных уровнях в США, то она начнет, скажу так, просто исчезать. Тогда будет доминировать ложь, а правду будут слышать все меньше и меньше людей.

Всеохватывающее лоббирование интересов Украины в США – вот что сегодня нужно. И даже когда в сторону Киева с каких-то наших флангов звучат определенные негативы, то все равно поездки и прямые коммуникации много что дадут и определят. Только если уж украинская власть крайне сильно ошибется в чем-то, тогда это может негативно сказаться на процессе. В других же случаях украинцы должны игнорировать критику (часто безосновательную) и добиваться своего в интересах Украины. Необходимо напоминать о себе, объяснять партнерам ситуацию, посвящать их в возможные детали. Это все – часть демократического процесса. Другого варианта просто нет.

Правду говоря, везде есть свои нюансы и специфика. Есть несколько интересных моментов, связанных с чисто американским подходом к решению вопросов.

Очень часто для помощи нужны специалисты. Как врачи в больнице, адвокаты в суде или бухгалтеры на производстве. В США контакты с политиками для иностранцев имеют очень жесткие и сложные правила. Даже когда ты вроде все знаешь, но, не имея опыта как с этими правилами работать, ты не всегда чувствуешь, что и когда от тебя требуется, где ты что-то уже начинаешь нарушать, где уже близок к какому-то конфликту и так далее. Даже если ты хорошо усвоил все наши правила, но не имеешь кого-то, с кем лично знакомы наши политики, кто понимает роль каждого из них в процессе, то тебе будет очень непросто. Наши политики же не знают, что ты их знаешь, поэтому они будут бояться, что ты в контакте с ними можешь наделать каких-то глупостей. И если у тебя вдруг потом возникнут проблемы, то эти политики будут автоматически ввязаны в твои проблемы. Пойдут потом статьи в СМИ, шумиха в обществе. Если эти политики потом где-то даже побочно станут упоминаться, что, мол, они контактировали и что-то имели с тобой, то для них это окажется проблемой, которая может решаться годами. Им этого точно не нужно.

Есть еще и наш этикет. Это уже связано с американской культурой. У нас очень часто (не так часто, как, например, в той же Японии, но все же) не хотят говорить «нет». В США могут тебе улыбнуться, сделать вид, что прониклись твоим вопросом, сказать, что кому-то что-то поручат сделать, но, в итоге, дела не будет. И так месяцами будут продолжаться вежливые сигналы о том, что они все сделают, но нужно что-то решать сейчас другое, что еще не самое подходящее время и тому подобное. Решение вопросов в США требует опытного посредника. Даже, я бы сказал, не так посредника, как профессионального специалиста – человека, который будет за кого-то ручаться, кому-то откроет дверь, кому-то укажет правильные этапы действий. Специалиста, который прекрасно знает, как говорят, «все входы и выходы».

В США этим часто занимаются большие адвокатские фирмы, где есть группы опытных юристов, которые специализируются на лоббировании тех или иных вопросов. Среди консультантов могут быть бывшие политики США, которые имеют огромные связи и влияние. Очень полезными могут быть бывшие работники политической среды, которые хорошо знают лично людей у руля, от которых многое что сегодня зависит.

Идти к решению вопросов в США через посольства – сложнее. Можно, конечно, строить дружбу и потом, на базе этой дружбы, что-то решать. В какой-то ситуации поддержка посольства не помешает. Но, полагаться только лишь на большую дипломатию – это довольно долгий путь.

Когда речь идет об интересах Украины, ее будущем – нужно максимально использовать все возможности в США. С учетом американской специфики и особенностей менталитета наших граждан – это фундаментальный момент, который обязательно нужно учитывать.

Юрий Ванетик, адвокат, политический стратег и член Совета директоров международного правозащитного агентства WEST SUPPORT (США)





