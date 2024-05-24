Политический и экономический эксперт Георгий Биркадзе пояснил, что прежде всего нужно бронировать работников ВПК и в достаточном количестве.

Об этом он рассказал в программе «Правительственный квартал».

«Я строитель, в компании работала 1 тысяча человек, сейчас в компании работают у меня 50 тысяч человек. Скажите, пожалуйста, а почему строители, а каким образом строить? Послушайте, 700 тысяч сегодня на броне, больше всего – это энергетики. 163 тысячи энергетиков. Вопрос – нужно столько энергетиков? Нет, я уверен, что нет. Это 160 тысяч, вы не понимаете, это очень много. 40 тысяч или 60 тысяч – ок, но не 160 тысяч», – рассказывает Георгий Биркадзе.

По его мнению, единственная отрасль, где должна быть бронь, – это ВПК, и само изготовление оружия, заводы, а не офисы. В то же время, отмечает эксперт, из этих 700 тысяч в секторе ВПК забронированы примерно только 30 тысяч, энергетиков же аж 160 тысяч. Поэтому, отмечает он, на производстве оружия люди должны быть забронированы, чтобы они работали на ВПК 24/7.

«Хочу вам напомнить, что у нашей страны очень большое будущее в ВПК. Развивать сегодня ВПК и над этим работать, стать на военные рельсы (а я считаю, что пока мы этого не сделали). У нас очень большие возможности развивать это направление и зарабатывать на ВПК», – подчеркивает Георгий Биркадзе.

По словам эксперта, уже и «Укрзалізниця» забронировала своих проводников. По его словам, это, конечно, очень хорошо, но разве нельзя было поставить женщин проводниц, пусть и всех, это не проблема.

Как сообщала Politeka, Кинах рассказал, как Украина должна изменить свою экономику в условиях войны.

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, ждать ли Украине приглашения вступить в НАТО на вашингтонском саммите.