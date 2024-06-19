Марьяна Безуглая рассказала свой взгляд на необходимые изменения в Минобороны и войска. Свое видение она изложила в своем телеграмм-канале.



Если бы я стала министром обороны

Говорят, критикуешь – предлагай. И именно министр является рукой демократического гражданского контроля над силами обороны. Наша проблема в том, что министры либо были военными и частью круговой поруки, либо, имея в той или иной степени экзистенциальный страх перед военными "профессионалами", быстро подвергались их влиянию, а не осуществляли контроль и развитие. К сожалению, так и сейчас. Министр обороны – это не завхоз Главкома ВСУ! Это уполномоченное лицо, несущее политическую ответственность за развитие сил обороны во всех измерениях и контроль за тем, что творят военные, всегда тяготеющие быть выделенной закрытой фракцией. И во время войны это становится еще более необходимым и острым, потому что в руках военных командиров оказывается самое дорогое – ЖИЗНЬ ГРАЖДАНИНА.

Следовательно, ниже некоторые соображения. Все-таки уже 8 лет работы гражданской в ​​Минобороны, а затем в профильном комитете с постоянным сопротивлением военной машины к переменам; мобилизация в 2015, около 8 месяцев чистыми в войсках с 2022. А еще женщин в силах обороны на стратегическом уровне вообще часто людей не считают (если ты субъектная, а не "чья-то"), так что это дополнительный вызов, опыт. Воспринимайте это как теоретический концепт. Допустим, для нынешнего министра.

Конечно, первым предложением Президенту было бы назначение не "совкового", не фракционного руководителя войска, если бы такой еще оставался в должности. В таком случае уже можно было бы что-нибудь с новым делать и планировать. Но давайте подумаем дальше... Итак:

Провести аудит всех назначений, снятий комбригов и комбатов и т.п., переводов "неугодных", на "обучение" и т.п., чтобы вернуть, спасти и дать развитие воинам, лидерам, получившим уникальный опыт во время полномасштабного вторжения. Вообще, пересмотреть всех мобилизованных с 24 февраля 2022 года, находившихся в боевых подразделениях и дать им дальнейшее развитие для использования опыта. Пока мы не знаем и не ценим конкретный вклад наших людей, невозможно спланировать ни срок службы, ни ротацию. Нет ПОБЕДЫ. Это же касается и привлечения раненых...

Завершить реально, а не частично аудит невоевающих подразделений и штабов. Расформировать лишние прокладки структур управления, перетряхнуть весь Генштаб и отправить в боевые подразделения окончательно/на ротации, а из боевых подразделений – в Генштаб. Провести контрразведывательную проверку на шпионов, агентов влияния и пророссийские консервы в Минобороне и Генштабе. Привлечь лучших гражданских и мобилизованных специалистов без ограничений. Организовать постоянный прямой диалог с гражданскими экспертами, фондами, волонтерами. Постоянный практический диалог с тактическим уровнем.

Определить, какие именно ВСУ сейчас строим, ключевые направления развития и постоянно считать, сколько и как это будет стоить, что конкретно просить у союзников и куда и как вкладывать ограниченные ресурсы страны. Вкладывать в человека! В развитие воина, его обучение и осведомленность, спасающая жизнь. В оружие для человека, а не людей, как придаток к оружию.

Остановить создание новых механизированных сухопутных бригад, направить усилия на пополнение существующих боевых подразделений, развитие их бренда, подготовки, постоянства коллективов, анализа деятельности. Сконцентрироваться на пополнении техникой и боеприпасами именно воюющих опытных подразделений.

Ввести обязательные критерии обученности людей, слаживание подразделений, фактическую укомплектованность и готовность. Завещать обязательные ротации бригад, в первую очередь внутренние. Определить постоянные структуры управления боем, а не как сейчас куча прикомандированных полковников. Вообще провести аудит майоров-полковников в высших штабах и определить для каждого рост и деятельность. Подозреваю, наберется целая излишняя полковничья бригада, еще нужно думать, куда и как ее.





Просмотреть подготовку, ввести короткие курсы для офицеров, перед каждым повышением или в случае проблем с качеством деятельности, уложиться реально в развитие сержантов, наконец-то ввести практическое слаживание штабов, в частности, роты, батальона, бригады с постоянным мониторингом качества и внедрением передового опыта у всех подразделениям.

Ввести принцип делегирования решений на поле боя, где наиболее полная и свежая информация о том, что и как происходит. В то же время расширить, омолодить и изменить вроде таковой в США Главную инспекцию Минобороны, организовать постоянные выездные группы инспекции и связанных структур для постоянного контроля и получения верифицированной информации о состоянии дел в ВСУ, обеспечении, проблемах, нарушениях прав военнослужащих и т.д.

Сократить преимущественно нелепые доклады по телефону, оставив краткую и предметную координацию, ввести системы ситуационной осведомленности от солдата к президенту, без пафоса, в реальном времени с разным уровнем административного доступа.

Правило ответственности за ложь любого уровня. Но не зацикливайтесь на служебных расследованиях. Фокус на улучшении качества принятия решений, учете ошибок, опыта и никогда снова. Поднять и разделить на тематические блоки все ключевые военные операции войны, особенно полномасштабного вторжения для анализа и использования опыта на будущее, избегание кровавых "граблей".

Делегировать определение кто и как достойный наград максимально на тактический уровень и сократить звенья принятия решений. Провести переаттестацию всех генералов и отправить большинство в отставку, чтобы не накапливались и не ныли о должностях и не дестабилизировали ситуацию (соответствующую мою правку уже приняли и она стала законом).

Внедрить автоматизированную строевую часть и реестры. Ввести электронную систему в логистике, которая будет отслеживать каждую гривну. Проверить и упразднить не менее половины устаревшей бюрократии. Внедрить анализ проведенных действий на всех уровнях, чтобы военная машина в реальном времени втягивала знания по тактическим подразделениям и сразу реплицировала на все остальные. Когда в бригаде находят способ уничтожать врага, он становится доступным всем остальным бригадам. Ввести рейтинг бригад и соревнования между бригадами в соответствии с четкими и понятными критериями.

Единый план фортификаций с помощью программного моделирования и с учетом характера войны, обратной связи с подразделениями, замыслом и контролем построения и расходования ресурсов.

Постоянная работа с партнерами – открыть наши части для наших ближайших союзников. Теоретически американец, британец или француз может находиться в штабе бригады или на полигоне без вшитого недоверия, порождающего бутафорию и избегание настоящего сотрудничества. Все равно они все знают и видят. Пусть лучше знают, что действительно происходит и как трудно. Улучшить доступ журналистам на войну с соответствующей сертификацией и проверкой, конечно. Четкое формирование потребности, обратная связь, развитие горизонтального общения и общих фактических проектов, а не меморандумов.

Определять для людей должности и деятельность в соответствии с их реальными навыками, активную охоту за талантами и продвижение на все уровни без ограничений формального военного образования. Разблокировать перевод между видами и военными формированиями. Сократить прокладки между ТЦК и СП и Главнокомандующим ВСУ, вывести ТЦК и СП вместе с кадровым центром в Министерство обороны, автоматизировать процессы, соединить с бронированием, приоритет для оборонных предприятий, четкие критерии и контроль бронирования.

Конечно, это далеко не все, что не делается и какие идеи. Часть не написала, потому что такое не желательно публиковать. Конечно, даже из написанного - идеи и модификации. Да, это прочтут и россияне, но к сожалению, они сейчас далеко впереди в системном учете опыта, да и сетоцентрические модели все равно им не подойдут.