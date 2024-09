Об этом он рассказал в своем блоге.

«Уже где-то набило оскомину говорить о дальнобойном оружии, о решениях, которые могут быть приняты… Сейчас вот Стармер, премьер-министр Соединенного Королевства, в Соединенных Штатах, встреча с президентом Байденом, обсуждение в том числе и решения о том, бить ли Украине, не бить ли ATACMS, Storm Shadow, SCALP EG», - отмечает Александр Мусиенко.

По его словам, официальная позиция Пентагона пока не изменилась, но разные издания пишут разное, приводят разные аргументы. Как рассказывает эксперт, The Times пишет о том, что США могут позволить Украине бить по россии ракетами Storm Shadow, в то же время The New York Times пишет, что разведывательное общество США видит в этом эскалацию.

Еще другие издания, продолжает он, пишут, что до встречи Зеленского с Байденом через несколько недель решения точно не будет. Кстати, добавляет эксперт, французское Le Monde пишет о том, что Украина уже атаковала радары загоризонтного обнаружения на территории рф, и эта неосторожность может сказаться на решении о дальнобойных ударах. Хотя, напоминает он, вообще этот удар Украина нанесла своими дронами.

«Мы так обсуждаем тактические детали на поле боя и тактические элементы в этой войне, мне это несколько странно. Почему такое большое внимание уделяется техническим характеристикам ракет, оружия? Этим могут заниматься профильные специалисты, давать свои выводы, оценки. Но, согласитесь, это приобрело такие масштабы, будто нам могут дать решение ударить Tomahawk или другим оружием на 1000 км или на 1,5 тысячи», - комментирует Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Симороз заявил, что этот год будет решающим, но не с точки зрения границ 1991 года.

Также Politeka писала о том, что Мусиенко прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска пошли в контратаку.