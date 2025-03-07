Об этом он рассказал в своем блоге.

«Как мы уже слышали, Стармер типа уговаривал Зеленского как-то восстановить отношения с Трампом. Ну, Зеленский и так хотел восстановить отношения с Трампом, все это прекрасно понимали. Думаете, разошлись две обиженки по углам? Конечно, нет. Обиженкой выступил Трамп, когда сказал, что не будет разговаривать (ред. – с Зеленским), чай с ним пить не будет. Но дальше оба понимают, что всем надо как-то работать. Как в любом бизнесе: поругались – снова поговорили. Стармер ли, без Стармера ли, долго ли, коротко ли, а такой разговор должен был начаться, и инициировал его Зеленский», - отмечает Михаил Шейтельман.

Если бы спрашивали украинцев, рассуждает он, то все сказали бы, что Зеленский не должен извиняться перед Трампом, но это неправильный ответ. Как объясняет эксперт для Politeka, все зависит от ситуации, потому что, например, если Трамп нам даст 100 F-16 и тысячу ракет Patriot, то можно и ноги целовать.

Тем не менее, констатирует он, Зеленский сделал первый шаг, и в своем посте он, по сути, выступил за частичное перемирие, которое предлагали Макрон и Стармер. И самое интересное, подчеркивает эксперт для Politeka, что даже Макрон признал, что без миротворцев перемирье невозможно, а россияне, кстати, на это никак не согласны, и Трамп об этом знает.

«Медведев говорит, что мирные планы Франции и Великобритании дурацкие и неисполнимые, но с перемирием для передышки Киеву. Поэтому, извините, даже вот эту предварительную ласку перемирия россияне уже отвергают. Так что вы хотите?», - заключает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Карасев о США и Украине: «Компромисс – это такая штука, когда стороны немного несчастные».

Также Politeka писала о том, что Дубина заявил, что на сторону Украины Трампа можно переманить не эмпатией, а выгодными соглашениями.