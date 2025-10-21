Политтехнолог Михаил Шейтельман заявил, что Трамп все же вынес уроки со совей прошлой встречи с путиным и уже подходит к переговорам по-другому – хочет остановки войны и предварительных условий, сообщает Politeka.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Давайте так. Трамп никогда не обещал вернуть нам все земли. Он говорил, что его цель – окончить войну. И смотрите, по результату встречи в Вашингтоне он написал пост, в котором не было того, что Украина должна отдать Донецкую область, потому что она русскоязычная» Не написал. А что написал? Потребовал прямо по линии фронта (ред. – остановить войну). Все. Точка. По линии фронта. Поэтому принял ли он позицию путина? Нет. Использовал ли он Tomahawk так, как собирался использовать? Так, как он собирался, использовал. Не так, как мы собирались. Он хотел совершенно другого. Трамп. Трамп использует саму угрозу дать Tomahawk как оружие, и путин это понял», – объясняет Михаил Шейтельман.

Как напоминает эксперт, после встречи на Аляске Трамп был оскорблен поведением путина, ведь он отказался встречаться с Зеленским, поэтому дальше он начал игнорировать заявления из кремля, Уиткоффа в москву больше не посылали, на саммиты россиян не звали, Белый дом громко угрожал поставками ракет Tomahawk Украине, Трамп даже заявил о тарифах для Китая и так далее.

И в итоге, констатирует он, Трамп добился своего – путин приполз просить переговоры, так что дальше нас ждет следующий раунд, но он уже с условием. То есть, объясняет эксперт, встреча на Аляске была без предыдущих условий, путин тогда получил аванс, а теперь помощники Трампа и путина сначала должны договориться, а тогда уже – личная встреча.

«Поэтому я вообще ни разу не уверен, что эта встреча состоится. Пока не уверен. И когда она состоится? Срока нет. Тогда на Аляске Трамп сразу сказал: «На следующей неделе хочу встречаться». А сейчас что он сказал? Первый раунд переговоров между Рубио и россиянами будет на следующей неделе. И до сих пор не назначен. Да, Рубио созванивался с Лавровым, но пока ничего не объявлено», – заключает Михаил Шейтельман.

