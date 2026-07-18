Економічний експерт Павло Себастьянович пояснив, що перший крок до економічного дива – не бюджет чи фіскальна політика, а подолання корупції у державному апараті, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

За словами гостя програми, у нас в держапараті відбувається білокомірцевий кримінал, коли люди в піджачках приходять на своє робоче місце і в них починаються жнива, тобто вони займаються чимось своїм, мета завжди непублічна. Ми не знаємо, підкреслює він, чим ці люди займаються, але знаємо, що є 6 трлн грн на рік зведеного бюджету України, який вони розподіляють.

«Проблема нашої країни в тому, що немає правоохоронної системи, яка б вичищала білокомірцевий кримінал з держапарату, щоб люди не займались там своїми справами, а займались чимось, що потрібно народу. Успішна країна відрізняється від неуспішної, якщо вона полює на кримінал. А якщо сама держава є криміналом, то така країна не може стати успішною», – пояснює Павло Себастьянович.

Коли ми вивчаємо якісь економічні дива, зазначає експерт, ми одразу дивимось на економіку, на бюджетну, фіскальну, монетарну політику, але завжди пропускаємо, що перший крок – це подолання криміналу, ліквідація міністерств, звільнення одіозних чиновників, запроторення за ґрати корупціонерів.

«І от в нашій країні прем'єр-міністр мав би починати з ліквідації різних схем. Ну, коли виходить голова Податкового комітету і каже, що тіньова економіка завдає шкоду бюджету на 1 трлн грн на рік, це виглядає так, ніби він хизується, звіт дає, скільки вони там заробляють. Те ж саме у Національному банку, такі ж самі схеми і при державних закупівлях. Тому прем'єр-міністр має першим кроком позбутися цих негативних явищ, позбутися цих людей, які заробляють на державних посадах», – підсумовує Павло Себастьянович.

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