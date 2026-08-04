Політолог Віталій Кулик оцінив, чи стане новий Кабінет Міністрів нарешті самостійним і суб’єктним і чи налагодить новий прем’єр взаємодію уряду з парламентом, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі «7 кроків».

На думку гостя програми, є достатньо підстав говорити, що нинішній склад уряду, маючи підтримку Верховної Ради, змінивши підходи до взаємодії з парламентом, стейкхолдерами, з бізнесом, з бізнес-асоціаціями, з громадськими організаціями, може сформувати антикризовий бюджет і розробити необхідні програми.

«Це принаймні з того, що ми чуємо про нового прем'єр-міністра Корецького, складається враження, що він почув про всі проблемні моменти минулого уряду, що він не був самостійним, не був суб'єктом, не був центром вироблення рішень, йому їх спускали, тобто центр ухвалення рішень був в іншому місці. Нібито цей Кабмін отримав певний карт-бланш і можливість брати на себе відповідальність, для цього, власне кажучи, призначили Корецького», – пояснює Віталій Кулик.

Інсайдерські джерела стверджують, розповідає він, що Корецький – перший прем'єр-міністр, якого президенту не нав’язали групи навколо нього, це його особистий вибір. За словами експерта, про Корецького можна сказати, що це не технократ, а людина з політичними амбіціями, хоча він прийшов із корпоративного сектору, він керував державними компаніями, показав історію успіху, у нього інший стиль управління.

«На першій зустрічі в Кабміні Корецький заявив, що буде працювати з комітетом Верховної Ради, бюджетну резолюцію, законопроєкти мають погоджувати і працювати з профільними комітетами. Тобто взаємодія з парламентом буде не по залишковому принципу, як це було в попередніх урядах, тобто через Банкову заходили в парламент. Тепер буде пряма взаємодія. Дехто каже, що це призведе до того, що уряд потоне у хотілках депутатів, але, з іншого боку, це буде давати можливість домовлятися на якихось точках і прибере тромби на шляху реалізації урядових політик. Тобто дійсно Кабмін має шанси перетворитися на центр сили. А що ще цікаво? Нібито зроблено робота над помилками», – підсумовує Віталій Кулик.

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