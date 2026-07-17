Політичний філософ Андрій Єрмолаєв пояснив, що перспектива війни росії проти Європи не допоможе Україні і призведе лише до більшої катастрофи, за яку комусь доведеться взяти відповідальність, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на каналі Руслана Бортника.

«Ось цей образ Армагеддону, який виникає під час російсько-української війни, який пов'язаний із загрозою руйнувань континентального масштабу і навіть переходу війни у ​​фазу знищення людства, змушує нас шукати підходи, шляхи, розумові пропозиції, які б дозволили вчасно відкоригувати цей шлях, уникнути цієї катастрофи. Ну, досить сказати, що цими днями цілком серйозно обговорюються дати розгортання великої європейської війни, дати активних дій на континентальному рівні, і називаються навіть 2029-2030 роки. Найдивовижніше – ні етично, ні морально нікого це особливо не бентежить. Це стало темою широких політичних дискусій», – стверджує Андрій Єрмолаєв.

Війни, підкреслює він, ведуть до глибокої духовно-культурної деградації, коли починає культивуватися ненависть, помста, смерть, відроджуються найагресивніші ідеології, включаючи радикальний націоналізм і державний шовінізм. За словами експерта, тому нове глобальне мислення – це ще й глобальна відповідальність за розвиток життя та безпеки.

Можливо, міркує гість програми, вступивши в ситуацію конфлікту, кожне суспільство несе відповідальність за те, чи стане цей конфлікт бікфордовим шнуром для розгортання та інших криз, які можуть завдати значно більше втрат у сучасному світі, ніж сам собою конфлікт. У цьому сенсі глобальна відповідальність, наголошує він, – це, зокрема, і готовність до компромісу, пов'язаного з виходом із кризових процесів.

Чи врятує світ можлива континентальна війна? Чи допоможе вона Україні захистити свої інтереси, якщо розгорнеться у просторі як мінімум Європи і стане за технологічним рівнем навіть вищою та складнішою, ніж поточна війна Росії з Україною? І якщо російсько-українська війна масштабуватиметься, хіба це призведе до перемоги? Чи це призведе до тотальної катастрофи, яка взагалі не дозволить нам говорити ні про суверенний розвиток, ні про стабільність, ні про гармонійний повоєнний світоустрій?», – попереджає Андрій Єрмолаєв.

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