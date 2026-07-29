Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що, слухаючи промови путіна і бачачи реакцію росіян, стає зрозуміло, що мир можливий тільки з наступним президентом рф і що росіяни приймуть будь-яку правду, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як розповідає експерт, на День військово-морського флоту путін знову розповів своїм військовим, що немає жодної агресії з боку росії, що їх змусили почати «сво», що росія гарантувала територіальну цілісність України, але Україна оголосила росію ворогом, що західна частина України була подарунком Сталіна у рамках єдиної держави, що східні землі подарував Ленін, а тепер їм доводиться все повернути собі, ворог буде розбитий.

«Ось у мене два політичні висновки. Висновок перший – будь-який договір з росією, на чолі якої стоїть путін, безглуздий. Які там області? Дайте нам цю область, ту... Зачекайте, ви самі сказали, що, на вашу думку, все це російська федерація. І, до речі, він повторює це завзято рік у рік, він казав це Такеру Карлсону, що все на лівому березі наше, включаючи Київ. Зараз ми з путіним мир підпишемо, а далі він не передумає», – підкреслює Михайло Шейтельман.

Але, якщо подивитися на цих російських військових, які все це слухали, розповідає він, то у них не ворухнувся жоден м'яз, жодна одиниця сірої речовини, у них всього цього немає. Тобто, пояснює експерт, якщо на місці путіна завтра сидітиме інша людина, яка розповідатиме, що росія настільки любить мир, що виходить з усіх окупованих територій і виплачує репарації всім, кого колись ображала, росіянам це підійде, вони мовчки киватимуть.

«Нещастя для нас у тому, що на чолі цього стада стоїть путін і розповідає такі казки. А щастя наше в тому, що цьому стаду все одно, хто стоїть у них на чолі. Як скаже, так і робитимуть. Нам не доведеться росіян перевиховувати, як у Німеччині. Пам'ятайте, німців довелося перевиховувати, денацифікувати, а росіян не доведеться, це стадо. Стадо сидить навколо путіна, стадо працює на маркетплейсі. Це стадо переробляти не доведеться, прийде новий пастух», – підсумовує Михайло Шейтельман.

Як повідомляла Politeka, Старіков пояснив, що Токаєв не просто так в Омську закликав путіна заморозити війну, очевидно, за ним стоять країни Глобального Півдня.

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