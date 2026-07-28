Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що нам вдалося переконати впливову американську блогерку Лору Лумер на бік України, тепер вона прямо каже, що росія – це «Хамас», повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як наголошує експерт, Лора Лумер – трампістка, представниця MAGA, і вона вибачилася перед українським народом. Раніше, розповідає він, Лора Лумер погано висловлювалася про Україну, говорила, що її взагалі не зачепить, якщо путін виграє цю війну і захопить Україну, що взагалі в путіні немає нічого поганого тощо, а тепер дала інтерв'ю в Україні і вибачилася.

«Вона розповіла, що приїхала сама, але важко було купити квиток на потяг. О, яка новина. Бачите, про що дізнаються американці? І вона каже, що фактично українці у заручниках, з-під бомбардувань виїхати не можуть, квиток на потяг не купиш, літаки не літають. Ну, людина живе у Краматорську, її обстріляли, чому б не купити квиток Краматорськ-Париж? А виявляється, до Краматорська не літають літаки. Лора Лумер була вражена цим фактом і сказала, що українці у заручниках. І далі порівняння навела, я вважаю, ось прямо на нашу користь. Каже, Трамп витратив стільки зусиль, щоб звільнити ізраїльських заручників із тунелів «Хамасу», їх тримали там 2 роки, а тут усі українці у заручниках. Тобто Лора Лумер порівняла «Хамас» із росіянами у чистому вигляді, фактично українців тримають у тунелях росіяни», – розповідає Михайло Шейтельман.

Також, зазначає він, Лора Лумер загалом із позитивом зазначила, що Київ у дуже хорошому стані, що місто доглянуте, що так багато собак. Крім того, додає експерт, вона наголосила, що спеціально не видаляє свої старі пости, щоб люди бачили, як змінилася її думка, як і у багатьох у MAGA.

«Але слухайте, ми героя зробимо не з Лори Лумер, а з тих, хто зміг її розвернути. Герой тут – не Лора Лумер, а ті, хто змогли змінити її думку щодо України. У цьому ж є історія. Ті, хто це змогли зробити це в нашому МЗС, в ОП, у нашому посольстві в США. Хтось зміг досягти цього, і я цими людьми захоплююся, а не Лорою Лумер, тими, хто змогли таку відверто проросійську, антиукраїнську блогерку розвернути. Це ж треба було вміти», – наголошує Михайло Шейтельман.

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