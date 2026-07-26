Російський опозиціонер Марк Фейгін пояснив, що Wildberries – це не приватний бізнес насправді, тому удари по складах – це удари по державному активу і військових поставках на фронт, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

За словами гостя програми, не може бути ніякого російського Amazon, який створила домогосподарка, це не США, у росії так не буває. Як він пояснює, створити щось масштабну Wildberries можна, тільки якщо ти маєш дозвіл на монополію у цих маркетплейсах, якщо власниками є правильні люди, яких уповноважив путін. Тобто, наголошує опозиціонер, це державний бізнес, і удари по складах – це удари по державному активу, а не по якійсь приватній компанії.

«Чи використовуються склади Wildberries для військових постачань? Само собою. Ось ці хаби у Воронежі, у Краснодарі, в Електросталі для військових потреб? Використовуються само собою. Безумовно, задіяні будь-які потужності. Наразі немає нікого, кому можна говорити: «Ви знаєте, ми у війні не беремо участі. Ми не хочемо, щоб по нас прилетіло». А хто вас питає? Так сядете на 20 років, у росії розмова коротка», – стверджує Марк Фейгін.

Більше того, наголошує опозиціонер, на цих маркетплейсах продається військова амуніція і все інше, окремі види техніки зберігаються на великих складах як на перевалочних пунктах. Навряд, констатує він, на складах Wildberries зберігають бронетехніку, але БпЛА – абсолютно.

«Є якісь поставки за сірими схемами з Китаю, що точно поставляється через логістичні бази, через ці хаби на фронт. Загалом навіть те, що йде через лінію Міноборони, все одно йде через якісь склади, звідки потім уже йде розподіл, звідти везуть до військових частин. Таке може бути? Я впевнений, що це так. Так простіше, так зручніше, ефективніше. Ось тому, що військові склади або далеко розташовані, або мають велику і пряму загрозу ударів. А це ж цивільні, як кажуть, об'єкт», – підсумовує Марк Фейгін.

Як повідомляла Politeka, Бортник заявив, що Україна і Білорусь неформально домовилися про деескалацію.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман пояснив, чому склади Wildberries згоряють вщент від кількох БпЛА.





