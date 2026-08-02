Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що не просто так спочатку Зеленський і Туск у Любліні говорять про ППО, а потім у Люблінське воєводство прилітає російська ракета, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Міністр оборони Польщі, зазначає експерт, заявив, що їхня ППО пережила надзвичайно важку ніч через російський обстріл України. За його словами, навіть страшно подумати, що пережила українська ППО, якщо польська пережила таку важку ніч через одну російську ракету, що залетіла.

«Вже Туск відвідав місце падіння цієї ракети, сам особисто туди вирушив, скликав координаційну групу і заявив, що це була російська Х-101. Потім, щоправда, трохи пізніше він заявив, що цю ракету росіяни, ймовірно, не випустили навмисне на Польщу. Але у мене своя версія, поясню, чому», – зазначає Михайло Шейтельман.

Напередодні, нагадує експерт, була зустріч Зеленського з Туском у Любліні, а вночі до Люблінського воєводства прилетіла російська ракета. А ця зустріч була для того, наголошує він, щоб примирити Україну та Польщу на тлі загострення відносин через УПА, щоб українці у Польщі відчували себе у безпеці. Крім того, розповідає експерт, Туск і Зеленський обговорювали протиракетну оборону, спільне виробництво ракет до Patriot, бо захист України – це також захист Польщі.

«І росіяни раптом б'ють ракети саме туди, де вони зустрічалися. Я розумію, що вони не збиралися там влучити у прем'єра Польщі і президента України. Вони розуміли, що їх там немає, незважаючи на те, що росіяни — дегенерати. Це був такий символічний удар, що, дивіться, ми дістанемо ваші ось ці балачки, вони не будуть мати для нас значення, ми дістанемо вас, у вас немає Patriot, нічого ви не зможете зробити. Тому я особисто впевнений, що росія цілком свідомо витратила ці свої жалюгідні 3 млн доларів на те, щоб показати полякам, де росіяни зимують», – пояснює Михайло Шейтельман.

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