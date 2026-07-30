Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів, що путін, виявляється, захопився війною і вважає, що росіянам нічого робити без неї, тож дипломатія не допоможе, за нього мають взятися спецслужби, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«путіна хоче зупинити Сі, принаймні Токаєв не став би інакше виступати ось так, як він виступив. путіна хоче зупинити Трамп. Усі світові компанії, які займаються судноплавством, хочуть зупинити путіна. Весь дрібний бізнес у росії завдяки нашим ударам по Wildberries хоче сьогодні зупинити путіна. Ви бачили напевно купу повідомлень у Telegram від російських військових, що треба зупинятися, тому що ми не можемо виграти, у нас нічого не виходить. Все це ми бачимо. І ось виступ путіна перед російськими військовими злочинцями, де він каже: «От «сво» закінчиться, чим ми займатимемося? Ми ж настільки захопилися цим». І водночас із його обличчя не сходить посмішка. Тобто він говорить про це як справжній садист і маніяк. Військові, що сидять навпроти нього, не посміхаються, навіть вони, у кого є хоча б одна звивина, в шоці, типу нам більше зайнятися, виявляється, нічим», – розповідає Михайло Шейтельман.

Цікаво, констатує експерт, наскільки захопилися «сво» жителі Туапсе, Ростова, Краснодара, куди прилітають наші дрони, працівники Wildberries, по складах яких прилітає, росіяни, в чиї будинки потрапили БплА через роботу РЕБ, або все ж таки їхнє захоплення не настільки сильне, як особисто у путіна.

«Правда в тому, що путін-то нічим займатися не буде після «сво», тому що, поки живий путін, буде «сво». Поки путін живий, війна буде. І я думаю, що моніторники з ЦРУ, з Держдепу, з інших інституцій ці слова записують і кладуть на стіл Трампу і всім, хто ухвалюють рішення. І у Європі те саме відбувається. Прямим текстом президент росії заявляє, що йому просто весело, він захоплений. У цьому є причина війни. А це означає, що війну неможливо зупинити дипломатичними засобами. Немає жодного способу зупинити війну, окрім як ліквідувати путіна, тому що війна тільки в нього в голові, більше ніде», – стверджує Михайло Шейтельман.

І не треба думати, наголошувати експерт, що після смерті путіна інші росіяни скажуть, що треба негайно продовжувати «сво», вони навіть не згадають ціль війни, Пєсков втече, Лавров розсиплеться на порох, а ніхто більше не пам'ятає ціль, тільки путін знає, що це просто весело. І головне, констатує він, щоб увесь світ це бачив.

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