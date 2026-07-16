Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко пояснив, що після виборів путін може посилити мобілізацію, тому ми готуємося до важкої зими, але й змушуємо ударами рф до переговорів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

Як зазначає експерт, Україна серйозно готується до зими. Адже, розповідає він, як заявив президент, після виборів до Держдуми у росії можуть посилити мобілізацію, і нам потрібно 300 ракет до Patriot на зиму, а виробництво в Україні може початись до кінця року, ще й зміни в уряді. Це свідчить, підкреслює експерт, про підготовку до продовження війни взимку, хоча ми і сподіваємось, що вдасться дотиснути путіна до перемир’я.

«Тож, звичайно, залишається план А – завести росію до листопада у такий стан, щоб вона була готова йти на перемовини щодо припинення вогню. Підкреслюю, це ще не завершення війни, це проміжний етап – припинення вогню. І до цього треба дотиснути путіна. Він не хоче. Стратегія росії – триматися і воювати взимку, знищувати наші інфраструктурні спроможності», – пояснює Олександр Мусієнко.

Тому Україна, констатує експерт, тисне на росію морською блокадою в Азовському морі, поширимо її і на Балтійське море, почали вже бити по авіабазах зі стратегічною авіацією, дістанемо і до заводу БпЛА в Татарстані, б’ємо по об’єктах ВПК, винесемо військову інфраструктуру у Брянській, Курській, Білгородській областях. Тобто, підкреслює він, це довгострокова стратегія.

«Саме тому ми переходимо до плану Б, тобто, безумовно, це правильне стратегічне планування. Ми маємо бути готовими до розвитку абсолютно різних сценаріїв. І в рамках цього сценарію треба що робити? Правильно. Зменшувати спроможності ворога щодо завдання ударів по території України, що ми зараз і спостерігаємо. А ознаменує цю сторінку зменшення спроможностей ворога якраз операція проти «Енгельса», проти подальших аеродромів», – підсумовує Олександр Мусієнко.

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