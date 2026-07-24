Політтехнолог Михайло Шейтельман пояснив, що не кожен склад згоряє вщент від кількох БпЛА, і склади Wildberries горять так добре, бо там багато вогненебезпечних товарів, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Під москвою у місті Електросталь загасили склад Wildberries. Ну, тому що все згоріло просто, взагалі нічого не залишилося. І його загасили. І за 4 години наші підпалили склад у Краснодарі. Я подумав, що це вічний вогонь. Вічний вогонь Wildberries. Весь час хоча б один склад Wildberries повинен палати синім полум'ям. І це тепер буде таке. Вони гаситимуть минулі склади, а ми в цей час будемо підпалювати нові, щоб хоча б один склад сяяв нам, як Данко зі своїм палаючим серцем у Максима Горького у відомій казці», – коментує Михайло Шейтельман.

Взагалі, пояснює експерт, склади Wildberries такі важливі як ціль для ударів, тому що там товари лежать у певному порядку, наприклад, в одному шматку фарби, а вони вогненебезпечні, в іншому шматку поролон, а він страшно палає, у третьому шматку одяг, а якщо ще й синтетичний, то горить, як нафта.

За його словами, Сили оборони, очевидно, вибирають спеціально потрібні відділи і запускають дрони по них, є карта відділів складів Wildberries, її за 200 рублів вам продасть будь-який співробітник. Тому, констатує експерт, це дуже горюча історія, ми ж бачимо, що склади згоряють просто вщент від кількох безпілотників.

«Тому бити просто по складу чогось – ні. Я ж казав, склад цегли не горить. Інші склади менш вогненебезпечні. Тому ми знайшли найбільш вогненебезпечну точку росії. У цьому є перевага сьогодні, яку ми отримали. У цьому перевага того, що ми сьогодні робимо», – підсумовує Михайло Шейтельман.

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