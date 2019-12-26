Троицкий сельсовет (Днепропетровская область) обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом запретить импорт электроэнергии из России, который стал возможен из-за "правки Геруса"

Об этом говорится в обращении депутатов сельсовета за подписью сельского главы Олега Чуприны, пишет "Обозреватель".

"С 1 октября 2019 г. начался импорт электроэнергии из страны-агрессора – России, который в ноябре увеличился в 3 раза по сравнению с октябрем и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начались останавливаться украинские ТЭС и шахты", - говорится в обращении.

В первую очередь депутаты просят президента не допустить прекращения работы угледобывающих предприятий – основного источника наполнения местного бюджета.

Местная громада обвиняет депутата Андрея Геруса, который является инициатором закупки электроэнергии из России, в сознательном уничтожении угледобывающих и энергогенерирующих предприятий Украины.

"Глава комитета Герус собственными руками запустил убийственную кампанию по уничтожению украинской энергетики и экономики, поскольку чем больше украинской электроэнергии было замещено импортом, тем больше стало возможностей для давления на нашу страну", - говорится в обращении.

Требования местных депутатов состоят из трех пунктов: не допустить остановки украинских угледобывающих предприятий, запретить импорт электроэнергии из России на все сегменты рынка и ветировать законопроект №2233, который оставляет преференции для импорта электроэнергии из Беларуси — главного реэкспортера российских энергоресурсов.

Как сообщалось, ранее призывы запретить импорт электроэнергии из России и Беларуси президенту Зеленскому направляли депутаты Кураховского, Мироновского, Мирноградского (Донецкая обл.), Нововолынского (Волынская обл.), Сокальского, Червоноградского (Львовская) советов.

Напомним, коммерческий импорт электроэнергии из России впервые за 4 года стал возможен вследствие внесения правки в принятый 18 сентября закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии". Инициатором правки был член фракции "Слуга народа", руководитель Комитета ВР по вопросам энергетики Андрей Герус. Член этого же комитета Алексей Кучеренко утверждал, что правка Геруса внесена с нарушением регламента Рады.

4 декабря был принят законопроект №2233, которым импорт электроэнергии из РФ запрещается только для сегментов рынка "по двусторонним договорам" и "внутрисуточный рынок", в то время как поставки на рынок "на сутки вперед" оставили для России открытыми. Сегмент рынка “на сутки вперед” является ценообразующим. Кроме того, законопроектом №2233 предоставляется право Кабмину в любой момент восстановить импорт электроэнергии из России по "по двусторонним договорам" и на "внутрисуточный рынок".

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привел к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания "Энергоатом" уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн.