Курс доллара в Украине в конце текущего резко изменился

Об этом идет речь в материале Styler .

Доллар в окончании 2019-го поменял свой вектор, по мнению эксперта Вадим Иосуба, это произошло именно после того, как Нацбанк выкупил 700 млн долларов у участников рынка. Но ситуация на валютном рынке изменилась с последующим ростом стоимости доллара ненадолго, убежден аналитик:

«В ближайшую неделю доллар продолжит рост относительно курса гривны, но уже после Нового года ситуация на валютном рынке стабилизируется», - прогнозирует Вадим Иосуб.

По мнению эксперта, доллар на межбанке будет идти по курсу около 24,1 грн, а наличный доллар в банках будет стоить 23,8/24,1 гривен:

«В целом никаких фундаментальных изменений в украинской экономике не произошло. Рост доллара носит лишь спекулятивный характер», - добавил эксперт и уточнил, что, скорее всего, доллар практически сразу же после после Нового года стабилизируется и начнет постепенно снижаться:

«Будет стоить около 23 грн», - подытожил эксперт.

Напомним, по прогнозам Нацбанка, в 2019 экономика Украины вырастет на 3,5%, в 2020 году - на 3,5%, в 2021 году - на 4%. Что касается прогнозов инфляции, то за 2019 год - 6,3%, в 2020 и 2021 годах – по 5%, говорится в выводах НБУ. Также НБУ снизил учетную ставку на 1%. Так от 25 октября 2019 года она составляет 15,5%, прогноз на конец 2020 года - 8%.

Напомним также, не исключено, что курс доллара в Украине в 2020 году может достигнуть рекордной отметки.

Сразу несколько экспертов уверены, что гривна продолжит укрепляться в 2020 году и курс доллара сможет побить новый рекорд.

Но с ними не согласен Минфин, который более сдержан в прогнозах.

По словам аналитика Максима Пархоменко, национальная валюта будет и дальше укрепляться по отношению к доллару и опуститься до отметки в 22 грн/$.

Как утверждает эксперт Вадим Иосуб, на валютном рынке может произойти катастрофа, если НБУ вернется к "старым порочным практикам" вмешательства в курсообразование.

"Сейчас НБУ придерживается политики инфляционного таргетирования, и, как следствие, плавающего валютного курса. Регулятор сознательно не вмешивается в курсообразование", - подчеркнул финансовый аналитик.

Иосуб также заявил, что совет НБУ, которому отчитывается Национальный банк, раскритиковал такое стремительное укрепление гривны по отношению к доллару.

Как известно, при подготовке государственного бюджета на 2020 год Министерство финансов заложило курс доллара на уровне 24,8-27 гривен. Предыдущим прогнозом от профильного министерства был курс доллара на уровне 28,2 грн/$.

Напомним, курс доллара обвалится после Нового года: что ждет гривну.

Как сообщала Politeka, доллар и евро резко обвалились, украинцы бегут в обменники.

Также Politeka писала, что в обменниках происходит невероятное, курс валют побил все рекорды в Украине: доллар по 19.