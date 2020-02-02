Острый демографический кризис в Украине приведет к тому, что пенсионный возраст придется повышать еще

Уже к 2050 году более трети украинцев будут старше 60 лет. Сокращение и старение населения значительно повлияет на жизнь, пишет "Сегодня".

"На пенсию выходит поколение, которое по численности в полтора раза больше, чем молодежь, которая выходит на рынок труда. Демографические изменения – серьезный вызов для пенсионной системы", – отметила в комментарии для издания Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины.

В связи с негативным изменением соотношения пенсионеров и работающих граждан, пенсии нечем будет платить. Это связано с тем, что в Украине все еще действует солидарная пенсионная система, когда работающие граждане платят пенсии нынешним пенсионерам.

В 2021 в Украине закончится первый этап повышения пенсионного возраста, когда мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 60 лет. Демографы предупреждают, что дальнейшее поднятие планки пенсионного возраста неизбежно.

"Скорее всего, придется поднимать пенсионный возраст. Потому что 60 лет для европейской страны – это очень мало. В соседних странах пенсионный возраст уже достигает 63-65 лет", – говорит Лидия Ткаченко.

Эксперт при этом отметила, что повышение возраста должно соотноситься с продолжительностью жизни. Ведь в Украине продолжительность жизни все еще низкая по меркам соседних стран.

Так в Украине ожидаемая продолжительность жизни составляет всего 71,6 года, тогда как в странах ЕС – 81 год (мужчины – 78,2, женщины 83,6).

Напомним, что в скором времени Верховная Рада должна утвердить новую пенсионную реформу, которая предусматривает дополнительные отчисления с зарплат.

Но украинцам уже сейчас рекомендуют обеспечить безбедное существование на пенсии, ведь гражданам придется жить в старости только на 20% от текущей зарплаты.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

Как сообщала Politeka, пенсионная реформа в Украине: размер пенсий и условия выплат.

Также Politeka писала, что у Зеленского ошарашили новостями о зарплатах и пенсиях.