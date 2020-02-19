Обещанного снижения тарифов в Украине так и не произошло
Ситуацию вокруг платежек за отопление прокомментировал экономический аналитик Валентин Землянский в интервью на Ukrlife.tv.
"С платежками происходит просто феерия. Я это называю тарифный хоровод", - заявил он.
Эксперт подчеркнул, что тарифы на тепло в Украине так и не снизили.
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"Они внесли изменения в постановление регулирующее тарифообразование. Соответственно, появилась возможность внесения понижающего коэффициента в случае снижения цен на газ", - отметил он.
Более того, после снижения цифр в платежках за декабрь 2019 года, в январе 2020 года украинцы получили платежки с увеличенными цифрами.
"У простого потребителя вопрос: вы же обещали снижение, а где оно?", - задал он риторический вопрос.
Вместе с тем он подчеркнул, что для унификации ситуации с ценами на отопление на правительственном уровне должен был произойти перерасчет по итогам отопительного сезона.
"И не было бы неоправданных ожиданий", - убежден экономический эксперт.
К слову, недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил, почему граждане получили две платежки за тепло в январе. Он подчеркнул, что этой зимой снижена сумма в платежках за тепло до 30% для пользователей индивидуального отопления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В свою очередь Землянский обратил внимание на то, что Украина переходит на учет газа не в кубометрах, а в энергетических единицах.
"В Европе это работает, но у нас есть свои особенности. Так лучше, поскольку если калорийность газа ниже – вы платите меньше, не взирая на объем. То есть вы берете больше в кубах, но получаете меньше энергии", - пояснил эксперт.
По его словам, тут возникает вопрос к качеству газа. Аналитик считает, что проверку качества газа должен осуществлять специальный независимый государственный орган.
"Процесс правильный, а реализации нет", - добавил Землянский.
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Как сообщала Politeka, украинцев заставят по-новому платить за газ.
Также Politeka писала, что украинцев ждет скачек тарифов на электричество.