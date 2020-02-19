Обіцяного зниження тарифів в Україні так і не відбулося

Ситуацію навколо платіжок за опалення прокоментував економічний аналітик Валентин Землянський в інтерв'ю на Ukrlife.tv.

"З платіжками відбувається просто феєрія. Я це називаю тарифний хоровод", - заявив він.

Експерт підкреслив, що тарифи на тепло в Україні так і не знизили.

"Вони внесли зміни в постанову регулює тарифоутворення. Відповідно, з'явилася можливість внесення понижуючого коефіцієнта в разі зниження цін на газ", - зазначив він.

Більш того, після зниження цифр в платіжках за грудень 2019 року, в січні 2020 року українці отримали платіжки із збільшеними цифрами.

"У простого споживача питання: ви ж обіцяли зниження, а де воно?", - поставив він риторичне питання.

Разом з тим він підкреслив, що для уніфікації ситуації з цінами на опалення на урядовому рівні повинен був відбутися перерахунок за підсумками опалювального сезону.

"І не було б невиправданих очікувань", - переконаний економічний експерт.

До речі, нещодавно прем'єр-міністр України Олексій Гончарук пояснив, чому громадяни отримали дві платіжки за тепло в січні. Він підкреслив, що цієї зими знижена сума у платіжках за тепло до 30% для користувачів індивідуального опалення в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У свою чергу Землянський звернув увагу на те, що Україна переходить на облік газу не в кубометрах, а в енергетичних одиницях.

"В Європі це працює, але у нас є свої особливості. Так краще, оскільки якщо калорійність газу нижче – ви платите менше, не зважаючи на обсяг. Тобто ви берете більше в кубах, але отримуєте менше енергії", - пояснив експерт.

За його словами, тут виникає питання до якості газу. Аналітик вважає, що перевірку якості газу повинен здійснювати спеціальний незалежний державний орган.

"Процес правильний, а реалізації немає", - додав Землянський.

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