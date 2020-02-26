В Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины

Об этом сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает «Экономическая правда». Как стало известно, в сети появился некий «Украинский народный банк», который предлагает инвестировать деньги в его акции.

В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация. Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.

Как рассказали в НКЦБФР, «Украинский народный банк» называет себя «инвестиционным проектом». Купить акции банка можно через его веб-сайт, но оплатить их можно лишь тремя способами: Money Storage, Perfect Money и Bitcoin. Все эти способы достаточно небезопасны, так как, по сути, являются электронными кошельками, которые невозможно отследить.

В ведомстве считают, что «Украинский народный банк» - это мошеннический сайт, который пытается ввести украинцев в заблуждение и заработать на их финансовой и инвестиционной неосведомленности. На сайте есть вкладки с информацией о банке и его владельцах, но все они не работают. Отмечается, что информация о фиктивном финучреждении уже передана в правоохранительные органы.

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