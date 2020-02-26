В Украине появился фейковый банк, который предлагает приобрести его акции за биткоины
Об этом сообщили в Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает «Экономическая правда». Как стало известно, в сети появился некий «Украинский народный банк», который предлагает инвестировать деньги в его акции.
В Нацкомиссии предупреждают, что данного банка нет в реестре банков, составленном Нацбанком Украины. Соответственно, у этого банка отсутствует государственная регистрация. Это значит, что НБУ не гарантирует безопасность этого финансового учреждения, поэтому все деньги, инвестированные в этот банк, могут в любой момент бесследно исчезнуть.
Как рассказали в НКЦБФР, «Украинский народный банк» называет себя «инвестиционным проектом». Купить акции банка можно через его веб-сайт, но оплатить их можно лишь тремя способами: Money Storage, Perfect Money и Bitcoin. Все эти способы достаточно небезопасны, так как, по сути, являются электронными кошельками, которые невозможно отследить.
Бабушка, спасающаяся от коронавируса, стала хитом в сети: "Лучшая защита"
Переполох на границе Украины, отмена люстрации и удар по Путину – главное за ночь
Скандальная звезда Евровидения в кожаных трусиках и прозрачной сетке зажгла не по-детски: "Кайф"
Срочное заявление о коронавирусе, обвал экономики, новый курс валют – главное за ночь
В ведомстве считают, что «Украинский народный банк» - это мошеннический сайт, который пытается ввести украинцев в заблуждение и заработать на их финансовой и инвестиционной неосведомленности. На сайте есть вкладки с информацией о банке и его владельцах, но все они не работают. Отмечается, что информация о фиктивном финучреждении уже передана в правоохранительные органы.
Ранее мы писали, что на Киевщине зафиксированы новые виды развода людей на деньги. Мошенники под видом работников водоканала проникают в квартиры украинцев и грабят их. Иногда мошенники даже используют поддельные удостоверения. Жертвами мошенников обычно становятся пенсионеры.
Напомним, что ПриватБанк вешает на украинцев "вечные" кредиты: детали скандала.
Как сообщала Politeka, доллар и евро добьют гривну, курс валют резко изменился: что ждет украинцев.
Также Politeka писала, что украинцам уготовили новые деньги: о мелких купюрах можно забыть, подробности.