У Кабміні придумали, як змусити українців оплачувати воду і тепло, які загубилися по дорозі до квартир

Згідно з новим законом і нормативами, постачальники послуг повинні будуть отримувати гроші за показниками будинкового лічильника. Якщо ж показання будинкового лічильника та індивідуальних лічильників у квартирах не будуть сходитися, різницю сплатять мешканці будинку. Нова норма торкнеться тих будинків, де індивідуальні лічильники є в більш ніж 70% квартир.

Як уже виявили експерти, іноді така система дає збої і деяким мешканцям доводиться платити за комунальні послуги набагато більше, ніж вони споживають. Наприклад, лічильники на воду і опалення стоять у 80% квартир. Постачальник знімає показання з загальнобудинкового лічильника і приладів в квартирах. І тут відбувається найцікавіше – хто буде оплачувати різницю між загальним рахунком з урахуванням показань квартир. Саме тим, хто не встановив лічильники, доведеться покривати цю різницю.

За новим законом деякі квартири в Києві вже отримали платіжки за тепло на 53 тисячі гривень. І це тільки початок, переконані експерти.

Відзначимо, що дана методика обліку проданих комунальних послуг недосконала. Адже на мешканців будинків, по суті, вішають всі втрати постачальника. Навіть якщо у 99% мешканців будинку встановлені лічильники, а показники будинкового лічильника не сходяться з сумою всіх квартирних приладів, людей все одно змусять сплатити ці втрати, поділивши цю недостачу на всіх. Постачальників тепер не цікавить обсяг води і тепла, який пішов у квартири, а який - загубився по дорозі.

Як показує практика, втрати – це банальні витоки через зношені комунікації, а також «експерименти» українців з лічильниками, коли на них ставлять магніти, щоб відкрутити показання назад.

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