Как реагирует гривна на падение цен на нефть и обвал рубля

Вместе с обвалом нефтяных рынков рухнули мировые валюты, в частности, рубль

Так, 9 марта цены на нефть рухнули почти на 30%, этот день уже окрестили "черным понедельником": падение рынков происходит из-за того, что Саудовская Аравия и Россия не могут договориться о добыче и ценах на нефть.

Ситуация с черным золотом усугублена эпидемией коронавируса. Оба фактора могут стать спусковым механизмом для мирового кризиса. По информации финансового аналитика Сергея Фурса, то, что происходит на рынках, может стать для Украины очень болезненным.

"Для нас это будет вдвойне или, даже, втройне больно, так как мы, фактически, "послали" МВФ, соответственно, поддержки у нас не будет, а, с другой стороны, компетентности для принятия решений тоже нет. И поэтому у нас есть все условия для идеального шторма", – прокомментировал Фурса, передает "Апостроф".

Вместе с тем, эксперты утверждают, что нынешний мировой кризис ударит по Украине слабее, чем в 2008 году.

Фурса добавил, что Национальный банк Украины смог накопить значительные резервы (по состоянию на 1 марта - 26,6 миллиарда долларов: "Из них будут идти и внешние погашения, Нацбанк (за счет них) будет сдерживать снижение курса гривны, но удерживать курс, таким какой он есть сейчас, не сможет. Гривна будет снижаться, и это – долгосрочная история".

По состоянию на вторник, 10 марта, гривна начала падать, а курс доллара на "черном рынке" превысил 26 грн (в ПриватБанке на утро 10 марта, стоимость 1 доллара - 25,77 гривен в продаже).

Из-за кризиса с нефтью Украина может войти в диапазон 27-28 гривен. Однако, по информации аналитика Альпари Максима Пархоменко, курс доллара не должен превысить 30 гривен, поскольку Нацбанк Украины будет снижать волатильность курса.

Ранее мы сообщали, срыв переговогов ОПЕК (организации стран-экспортеров нефти) и РФ привел к обвалу котировок марок Brent, WTI и Urals, что потянуло за собой обвал российского рубля, а также падение в цене акций российских монополистов, торгующих на биржах.

Напомним, что украинцам рассказали, что будет с гривной, назван новый курс: «Ставят крест…»

А еще Politeka писала, что в России истерика из-за рекордного обвала рубля, все подробности.

Также Politeka сообщала, что цены на нефть и рубль рекордно рухнули, такого не было с 1991 года.