Курс доллара в Украине в ближайшее время перешагнет отметку в 26 грн/$ из-за рекордного падения цен на сырьевых рынках и снижения спроса на ОВГЗ

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий, передает «Обозреватель».

"Вчера на Лондонской бирже на 10-15% подешевели акции украинских компаний. Сегодня появится возможность продать ОВГЗ, скорее всего, будут активно сбрасывать ОВГЗ, будут пытаться войти в доллар из гривни и это может оказать сильное давление. Если смотреть именно на торговый баланс, мне кажется, что падение цен на нефть это скорее плюс. Если Нацбанк будет себя осторожно вести, я думаю, что коридор до 27 грн сохранится", – заявил эксперт.

Согласно прогнозу аналитика, наиболее вероятный курс на ближайшее время – около 26 грн/$. Он объяснил это тем, что вместе с падением стоимости нефти снижаются и цены на другое сырье – металл, руду, зерно. Экспорт этой продукции приносит Украине львиную долю валютной выручки.

Ситуацию также прокомментировал эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко.

"Весь мир накрыла волна турбулентности, которая серьезно изменит архитектуру мировой системы. Однако, уже который день украинская власть делает вид, что нет ни пандемии, ни обвала на нефтяном рынке, ни падения фондовых индексов на мировых биржах. Эти страусы реально хотят отсидеться. Но не получится!" - заявил он.

Отметим, по состоянию на вторник, 10 марта, гривна начала падать, а курс доллара на "черном рынке" превысил 26 грн (в ПриватБанке на утро 10 марта, стоимость 1 доллара - 25,77 гривен в продаже).

Напомним, 9 марта, после выхода РФ из нефтяного соглашения с ОПЕК, зафиксировано падение цен на нефть на рекордные с 1991 года 30%. Российский рубль ускорил падение, акции "Газпрома" упали на 24,82%, "Роснефти" – на 23,54%, бумаги "Сбербанка" и ВТБ – на 25%. Страны ОПЕК (азиатские и африканские нефтетрейдеры) потеряли 500 млн. долларов из-за падения цен на нефть. Рекордно упали европейские биржи, больше всего – лондонская FTSE 100 на 8,54%. Это все происходило на фоне обострения в Турции, нового потока мигрантов в Европу и коронавируса.

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