Курс доллара в Украине ожидается на уровне 29,5 грн, согласно обновленному прогнозу

Об этом говорится в новом макроэкономическом прогнозе, который обнародовал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Тelegram-канале.

Так, по данным правительства, номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, рост инфляции - на уровне 2,9%, с 5,6% до 8,7%.

Среднемесячная зарплата ориентировочно составит 11 тысяч грн.

В Кабмине отметили, что с учетом инфляции зарплата фактически не поменяется в сравнении с 2019 годом.

Уровень безработицы при этом прогнозируется на уровне 9,4 %, что на 1,3% больше, чем в предыдущем прогнозе.

Отметим, сейчас в Украине курс доллара с каждым днем увеличивается, а национальная валюта, наоборот, обесценивается.

Многие эксперты связывают это с эпидемией коронавируса и прогнозируют, что очень скоро курс доллара в Украине перешагнет через отметку в 30 гривен.

Более того, гривна может еще больше упасть на фоне отсутствия сотрудничества Украины с МВФ. Это приведет к существенному росту дефицита бюджета Украины и скачку курса доллара.

Ранее экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что курс доллара в Украине поддерживается искусственно, реальная ситуация сильно отличается от того, что мы видим в обменниках.

Напомним, экономика потеряет сотни миллиардов долларов из-за коронавируса: такого не было с 2009 года.

Как сообщала Politeka, Нацбанк изменил курс доллара и евро, гривна идет в атаку: чего ждать украинцам.

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