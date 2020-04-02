Что сейчас происходит с валютой

В Приватбанке рассказали, как изменилась ситуация с обменом валюты в Украине на карантине

Отмечается, что за вторую неделю карантина в Приват24 стали покупать валюту на 40% меньше по сравнению с периодом начала эпидемии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Приватбанка.

Так, количество операций покупки валюты в Приват24 составило в среднем 6,5 тыс сделок в сутки по всем валютам. Такие же показатели зафиксированы в январе-феврале 2020 года.

С 23 по 29 марта 2020 года объемы продажи долларов и евро в среднем составили около 2,3 млн долл в сутки (в эквиваленте).

При этом, отмечается, что количество клиентов, которые продавали валюту онлайн с 23 по 29 марта 2020 года практически не изменилось по сревнению с докарантинными показателями. Их зафиксировали 12,3 тыс.

Всего за вторую неделю действия карантина объемы покупки Приватбанком у населения долларов и евро составили в эквиваленте 1,8 млн долларов.

Ранее сообщалось, что клиенты ПриватБанка жалуются, что им не выдают валюту, которая лежит на ихних счетах

Клиенты Приватбанка возмущены тем, что не могут получить свои деньги, несмотря на заявление замглавы НБУ о том, что банки получили валюту.

Напомним, счета украинцев массово загоняют в минус: появилось объяснение ПриватБанка.

Как сообщала Politeka, украинцам разрешат пользоваться просроченными картами: что нужно знать клиентам.

Также Politeka писала про отказ в возврате средств во время карантина: ПриватБанк объяснил, что происходит.