В Украине люди пытаются отгородиться от «уханьского» вируса любыми способами. Некоторых не сдерживают даже супружеские клятвы

Так, внимание многих украинцев привлек случай в Тернополе, где женщина отказалась пускать домой мужа, который приехал из Польши с заработков. Об этом рассказали в Национальной полиции Тернопольской области.

Мужчине пришлось ночевать на улице, а уже на следующий день он обратился в полицию. Правоохранители направили его в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию после возвращения в Украину. Там незадачливому заробитчанину, которого отказались пускать домой, предстоит провести две недели.

Этот случай задел за живое многих украинцев, которые поспешили высказать свое отношение к ситуации в сети.

«Я заберу, пусть приходит», «Вот так жена. Вот так женись и езжай на заработки и не говорите, что это правильно», «Видно бабла не привез!», «Жильем на время обсервации должна обеспечивать власть! Нечего, что б эти люди напрямую шли в свои семьи!», «И в горе, и в радости», «видно нарушал карантин с полячками», «Не, ну а если дома дети? Хороший муж заразу в дом нести не будет) поляк вон в машине жил, боясь семью заразить, а этот вместо больницы к ментам побежал», «Не знаю, смеяться или плакать», - пишут люди.

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