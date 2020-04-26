Курс валют в Украине перед майскими праздниками может показать изменения, несмотря на вялотекущую активность

Об этом сообщают экономические эксперты, слова которых приводит «Сегодня».

Так, экономист Александр Охрименко не исключает, что могут быть ситуативные колебания в пределах 10-20 копеек. Это может быть вызвано, к примеру, резидентами, у которых подошел срок погашения ОВГЗ, в результате чего кто-то из них захочет конвертировать валюту.

«Но в целом курс останется в нынешнем коридоре: 27-27,5 грн/доллар», - подчеркнул он.

В то же время экономист Олег Пендзин утверждает, что сейчас лучше всего покупать валюту, а не сбывать ее.

«Инфляционный тренд никуда не исчез. У бизнеса сохраняется отложенный спрос на валюту, который в полной мере начнет реализовываться, как только страна станет выходить из карантина. Поэтому тем, кто имеет гривневые излишки и хочет их конвертировать в доллары, самое время делать это в дни затишья, когда курс на минимуме», - подчеркнул он.

Аналогичное мнение высказал и экономист Андрей Шевчишин.

«Как я и прогнозировал, к концу недели гривна укрепилась до 27 грн/доллар в покупке, в продаже держится ближе к 27,40 грн/доллар. Поэтому есть смысл покупать валюту. А вот те, кто хочет ее сдать, чтобы, например, рассчитаться гривнями за покупки или услуги, это лучше делать непосредственно в день платежа», - уточнил он.

Напомним, украинцам рассказали, как сохранить свои деньги в кризис: "самое время потратить на...".

Также Politeka писала, что курс валют слетел с катушек, доллар и евро рекордно изменились в цене.