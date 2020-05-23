В чем суть закона

Закон о банках, который окрестили "антиколомойским", вступил в силу 23 мая после публикации накануне в газете "Голос Украины". До этого его одобрила Верховная Рада и подписал президент

Напомним, законопроект №2571-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" приняли в первом чтении еще 16 апреля. После этого депутатами было подано более 16 тысяч правок, из которых комитет учел только 300 технических. При этом, содержание законопроекта не изменилось.

Кроме этого Рада приняла закон о внесении изменений в регламент, чтобы избежать длительного рассмотрения важных законопроектов, которые по тем или иным причинам блокируются правками.

Во втором чтении закон приняли 13 мая. Документ поддержали 270 парламентариев: 200 депутатов от "Слуги народа", 23 нардепа "Европейской солидарности". Также голосовали депутаты "Голоса", группы "Доверие" и внефракционные.

Данный закон вносит изменения в банковское законодательство, в том числе, в судебные разбирательства вокруг решений НБУ. Закон касается всех банков, которые обанкротились вследствие кризиса 2014-2015 годов.

Согласно "антиколомойскому" закону, стартовавшие процессы выведения с рынка неплатежеспособных банков не могут останавливаться судами, также запрещен арест имущества и денег банка, который признан неплатежеспособным или в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии или ликвидации банка.

И ключевой момент, собственно из-за которого закон окрестили "антиколомойским" - прежние владельцы или владельцы банков, права которых были нарушены незаконными решениями органов государственной власти, смогут получить компенсацию только деньгами. То есть фактически исключена возможность возврата национализированного банка его бывшему владельцу даже в том случае, если будет доказана противоправность национализации.

Ранее мы сообщали, принятие закона о банках является важным моментом для получения транша Международного валютного фонда.

Предварительно, МВФ и Украина договорились о кредите в размере 5 миллиардов долларов сроком на полтора года. Глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар заявила, что указанные средства будут направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета.

Напомним, что Коломойский повержен: Рада приняла судьбоносный для Украины закон, что теперь будет

Как сообщала Politeka, Зеленский прошел первое испытание в должности президента: "По-пацански".

Также Politeka писала, что Золотарев считает, что «антиколомойский" закон говорит о независимости Зеленского.