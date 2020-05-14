Завел инстаграм с фотографиями своей еды. Указал адрес для пожертвований

— Ты все время думаешь только о еде!

— Ну, что ты, моя аппетитная булочка…

***

— Это ты мне дохлую змею в сапог положила?!

— Она что, сдохла?

***

Иногда такое ощущение, что чем больше ты делаешь людям добра, тем больше они думают, что ты умственно отсталый.

***

Трудился, как пчела. Получку выдали медом.

***

— Встретимся в спортзале.

— Хорошо. Как я тебя узнаю?

— Я буду при смерти.

***

— В детстве я любил заниматься археологией, но мама называла это «копать картошку».

***

На дуэли.

— Сударь, какая-то у Вас странная шпага!

— Это арматура, сэр…

***

Сегодня я нашел в зимней куртке тысячу гривен! Что ни говори, а хорошо работать в гардеробе!

***

— Доктор, скажите, у меня грипп?!

— Да!

— Свиной?!

— Да! Только свинья могла вызвать «скорую» в 4 утра с температурой 36,7!

***

Вот вы возмущаетесь, что чиновники и депутаты указывают в декларации о доходах ржавое ведро и квартиру в хрущевке, но сами гоняют на личном самолете в виллу на Лазурном берегу. А ведь это правильно. Ведь в деклараци указывают заработанные деньги, а не наворованные…

***

У вас есть дор блю?

— А что это?

— Это сыр с синей плесенью.

— Сыра нет. Есть сосиски дор блю и селедка дор блю…

***

Купил коту кошачью обувь. Не удержался и нассал ему в тапок прямо в магазине!

***

Суеверного пирата легче всего узнать по заплеванному попугаю на левом плече.

***

Дети, о чем заставляет задуматься сказка «Спящая царевна»?

— Марьванна, о том, что, даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.

***

Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и проституткой. Но она не обижалась.

«Лишь бы не узнали, что я терапевт»,- думала Оксана.

Напомним, Путин преподнес королю Саудовской Аравии неожиданный подарок: «сходил в туалет прямо на…».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».