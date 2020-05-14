Завел инстаграм с фотографиями своей еды. Указал адрес для пожертвований
— Ты все время думаешь только о еде!
— Ну, что ты, моя аппетитная булочка…
***
— Это ты мне дохлую змею в сапог положила?!
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— Она что, сдохла?
***
Иногда такое ощущение, что чем больше ты делаешь людям добра, тем больше они думают, что ты умственно отсталый.
***
Трудился, как пчела. Получку выдали медом.
***
— Встретимся в спортзале.
— Хорошо. Как я тебя узнаю?
— Я буду при смерти.
***
— В детстве я любил заниматься археологией, но мама называла это «копать картошку».
***
На дуэли.
— Сударь, какая-то у Вас странная шпага!
— Это арматура, сэр…
***
Сегодня я нашел в зимней куртке тысячу гривен! Что ни говори, а хорошо работать в гардеробе!
***
— Доктор, скажите, у меня грипп?!
— Да!
— Свиной?!
— Да! Только свинья могла вызвать «скорую» в 4 утра с температурой 36,7!
***
Вот вы возмущаетесь, что чиновники и депутаты указывают в декларации о доходах ржавое ведро и квартиру в хрущевке, но сами гоняют на личном самолете в виллу на Лазурном берегу. А ведь это правильно. Ведь в деклараци указывают заработанные деньги, а не наворованные…
***
У вас есть дор блю?
— А что это?
— Это сыр с синей плесенью.
— Сыра нет. Есть сосиски дор блю и селедка дор блю…
***
Купил коту кошачью обувь. Не удержался и нассал ему в тапок прямо в магазине!
***
Суеверного пирата легче всего узнать по заплеванному попугаю на левом плече.
***
Дети, о чем заставляет задуматься сказка «Спящая царевна»?
— Марьванна, о том, что, даже если спать всю жизнь за тысячи километров от цивилизации и тебя будет охранять дракон, все равно найдется гад, который тебя разбудит.
***
Бабушки возле подъезда называли Оксану наркоманкой и проституткой. Но она не обижалась.
«Лишь бы не узнали, что я терапевт»,- думала Оксана.
Напомним, Путин преподнес королю Саудовской Аравии неожиданный подарок: «сходил в туалет прямо на…».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».