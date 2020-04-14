Если мужчина пригласил на тортик с чаем, значит, ты и без водки красивая
Сегодня в 6:45 на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.
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- Алло! Здравствуйте! Яшу можно?
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- Яша, таки, возьми трубку, разреши себя людям!
***
– Отче, вчера моя жена приходила к вам исповедоваться. Скажите, она изменяет мне?
– Это тайна исповеди, олень мой. Иди с миром, не зацепись.
***
- А Вы, мадам, не подарок!
- Да и Вы - не именинник!
***
Заходит бабка в дом, видит: дед таблетку виагры на четыре части режет.
– Старый, ты че делаешь? Ее целиком пить надо.
– Ну что ты сразу так? Может, я тебя просто поцеловать хочу.
***
— А мне мой говорит: "Отойди, Сарочка, от плиты. Твое место на Мальдивах!"
— А "твой" это кто?
— Внутренний голос
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Уборщица ночного клуба, протирая микшеры и пульты, случайно пропала в сотню лучших диджеев страны.
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- А почему тебя все называют «Марья-искусница»?
- Дай 100 баксов, узнаешь...
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– Скажи мне что-нибудь теплое и ласковое.
– Зайчик.
– Этого мало…
– Стадо зайцев.
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Дальтоник Василий уверен, что собирает кубик Рубика за 10 секунд.
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Большой знаток жизни дядя Вася утверждает, что в ресторанном блюде лучше найти длинный и прямой волос,чем короткий и кучерявый!
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– Костик , ты секс будешь ? - спросила Лара, и Костик понял, – борща нет
Напомним, Путина подняли на смех из-за заплывшего лица: «Что за китаец».
Ранее Politeka сообщала, украинцы подняли на смех оккупантов в Крыму: «Скрепы головного мозга», фото.
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