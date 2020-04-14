Если мужчина пригласил на тортик с чаем, значит, ты и без водки красивая

Сегодня в 6:45 на завод было доставлено тело слесаря Петрова, где оно, не приходя в сознание, приступило к работе.

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- Алло! Здравствуйте! Яшу можно?

- Яша, таки, возьми трубку, разреши себя людям!

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– Отче, вчера моя жена приходила к вам исповедоваться. Скажите, она изменяет мне?

– Это тайна исповеди, олень мой. Иди с миром, не зацепись.

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- А Вы, мадам, не подарок!

- Да и Вы - не именинник!

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Заходит бабка в дом, видит: дед таблетку виагры на четыре части режет.

– Старый, ты че делаешь? Ее целиком пить надо.

– Ну что ты сразу так? Может, я тебя просто поцеловать хочу.

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— А мне мой говорит: "Отойди, Сарочка, от плиты. Твое место на Мальдивах!"

— А "твой" это кто?

— Внутренний голос

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Уборщица ночного клуба, протирая микшеры и пульты, случайно пропала в сотню лучших диджеев страны.

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- А почему тебя все называют «Марья-искусница»?

- Дай 100 баксов, узнаешь...

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– Скажи мне что-нибудь теплое и ласковое.

– Зайчик.

– Этого мало…

– Стадо зайцев.

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Дальтоник Василий уверен, что собирает кубик Рубика за 10 секунд.

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Большой знаток жизни дядя Вася утверждает, что в ресторанном блюде лучше найти длинный и прямой волос,чем короткий и кучерявый!

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– Костик , ты секс будешь ? - спросила Лара, и Костик понял, – борща нет

Напомним, Путина подняли на смех из-за заплывшего лица: «Что за китаец».

Ранее Politeka сообщала, украинцы подняли на смех оккупантов в Крыму: «Скрепы головного мозга», фото.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.