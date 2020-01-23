Только в Украине на пачке чая может быть написано: «Чайные листья собраны в Индии, на Цейлоне и в Китае. Упакован в Украине. Наслаждайтесь вкусом настоящего английского чая!»

Два товарища рассказывали друг другу анекдоты и засиделись до позднего вечера. Наконец один собрался идти домой и увидел на стене медный тазик:

- Слушай, а что это такое?

- Говорящие часы.

- Как это?

Друг берет скалку и со всей силы бьет по тазику. Из-за стены крик:

- Два часа ночи, козел, а ты гремишь!

***

- Доктор! Мой ребенок наелся песка. Я дала ему выпить много воды. Что делать дальше?

- Следить, чтобы он теперь не наелся цемента.

***

Посетитель, тщетно прождав полчаса официантку с заказом, подзывает к себе хозяина ресторана:

— Вот вам деньги, купите цветы для вашей официантки.

— С удовольствием, — отвечает польщенный хозяин ресторана. — Она вам так понравилась?

— Совсем нет. По-моему, она скончалась...

***

— У меня сосед — вампир был! — Как ты это узнал? — А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер...

***

Дети:

— А у моего папы крутой последний айфон!

— А у моего — последний Лексус!

— А у моего — вот такая крыса в подвале!

Все хором:

— Да ты чееее...?! Покажи!

***

Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.

***

— Какие у вас огромные арбузы!

— Это не арбузы, это виноград.

— А какие у вас большие кабачки!

— Это не кабачки, это горох.

— А как у вас соловей заливается!

— Это не соловей, а счетчик Гейгера.

***

Напомним, Путин оконфузился глупым поступком, яркая карикатура взорвала сеть.

Как сообщала Politeka, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте.

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».