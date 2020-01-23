Только в Украине на пачке чая может быть написано: «Чайные листья собраны в Индии, на Цейлоне и в Китае. Упакован в Украине. Наслаждайтесь вкусом настоящего английского чая!»
Два товарища рассказывали друг другу анекдоты и засиделись до позднего вечера. Наконец один собрался идти домой и увидел на стене медный тазик:
- Слушай, а что это такое?
- Говорящие часы.
- Как это?
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Друг берет скалку и со всей силы бьет по тазику. Из-за стены крик:
- Два часа ночи, козел, а ты гремишь!
***
- Доктор! Мой ребенок наелся песка. Я дала ему выпить много воды. Что делать дальше?
- Следить, чтобы он теперь не наелся цемента.
***
Посетитель, тщетно прождав полчаса официантку с заказом, подзывает к себе хозяина ресторана:
— Вот вам деньги, купите цветы для вашей официантки.
— С удовольствием, — отвечает польщенный хозяин ресторана. — Она вам так понравилась?
— Совсем нет. По-моему, она скончалась...
***
— У меня сосед — вампир был! — Как ты это узнал? — А я ему в грудь осиновый кол вбил, он и умер...
***
Дети:
— А у моего папы крутой последний айфон!
— А у моего — последний Лексус!
— А у моего — вот такая крыса в подвале!
Все хором:
— Да ты чееее...?! Покажи!
***
Если бы на выборах голосовали за то, кого из депутатов посадить, то явка избирателей была бы близка к 100%.
***
— Какие у вас огромные арбузы!
— Это не арбузы, это виноград.
— А какие у вас большие кабачки!
— Это не кабачки, это горох.
— А как у вас соловей заливается!
— Это не соловей, а счетчик Гейгера.
***
Напомним, Путин оконфузился глупым поступком, яркая карикатура взорвала сеть.
Как сообщала Politeka, соратник Путина нелепо опозорился перед камерами, соцсети в ауте.
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».