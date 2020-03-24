- Я люблю понедельник! Потому что за ним приходит вторник, а там и пятница недалеко
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- И сотрите с двери боцмана нецензурное слово!
- Это его фамилия!
- Он что, там со всеми родственниками живет?! У него вся дверь исписана!
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Если коллеги не замечают вашего отсутствия на работе, то радоваться рано. Скорее всего вас сократят первым
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После того, как в детском журнале появился рисунок Путина "кошка - вид сзади" случайно вверх ногами, на редактора возбудили уголовное дело за распространение порнографии.
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- Купите у нас лотерейный билет! Купите!
Главный приз - автомобиль!
- Не нужен мне автомобиль. Я люблю ходить пешком.
- А вы все равно купите, не все же выигрывают...
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Лично я практически со всеми во всем согласен. В целом. Но в мелочи лучше не вдаваться - там и до драки недалеко.
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Женщина оставила мужа с сыном дома. Решила позвонить с работы, проверить обстановку:
- Ну как Вы там, мои мужчины?
- Царь храпит, холоп игрушки собирает!
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Как мне хорошо! Все складывается по плану! Я счастлив во всем! Особенно в личной жизни! Мне кто-то поверил? А зря. Если бы было все хорошо, я бы не убеждал себя и других об этом в статусах.
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В наше время врачи лучше всего диагностируют финансовое состояние пациента.
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Если блогер перестал вдруг материться и начал постить высокоморальные и благочестивые посты, значит, среди подписчиков появилась его мама.
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- Как узнать, съедобные грибы или нет?
- По будильнику.
- Это как?
- Поужинал грибами, если услышал утром звонок будильника - съедобные.
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Завтра тебе сильно не понравится, что сегодня ты еще не спишь...
Напомним, Путина высмеяли за «феню» на официальной встрече: «в Бутырку на курсы его».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.