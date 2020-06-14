Здається, телебачення та новини зробили з нашими батьками те, що, за їх побоюваннями, повинні були зробити з нами комп'ютерні ігри

Ідея з масками не така вже й погана.

Сьогодні ходив гуляти зі своєю дівчиною і випадково зустрів дружину з тещею.

Вони мене не впізнали.

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Якщо колеги не помічають вашої відсутності на роботі, то радіти рано. Швидше за все вас скоротять першим

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На вулиці важко дихати, кидає в піт, темніє в очах, паморочиться голова, слабкість, постійно хочеться десь посидіти в затінку. Гугл каже, що відчувається як 30. Так, думаю, якось так я собі цей вік і уявляв.

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- Купіть у нас лотерейний квиток! Купіть!

Головний приз - автомобіль!

- Не потрібен мені автомобіль. Я люблю ходити пішки.

- А ви все одно купіть, не всі ж виграють...

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Особисто я практично з усіма в усьому згоден. В цілому. Але в дрібниці краще не вдаватися - там і до бійки недалеко.

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Жінка залишила чоловіка з сином удома. Вирішила подзвонити з роботи, перевірити обстановку:

- Ну як Ви там, мої чоловіки?

- Цар хропе, холоп іграшки збирає!

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Як мені добре! Все складається за планом! Я щасливий у всьому! Особливо в особистому житті! Мені хтось повірив? А даремно. Якби було все добре, я б не переконував себе та інших про це в статусах.

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У наш час лікарі найкраще діагностують фінансовий стан пацієнта.

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Якщо блогер раптом перестав матюкатися і почав постити високоморальні і благочестиві пости, значить, серед підписників з'явилася його мама.

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- Як дізнатися, їстівні гриби чи ні?

- По будильнику.

- Це як?

- Повечеряв грибами, якщо почув дзвінок будильника вранці - їстівні.

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Завтра тобі сильно не сподобається, що сьогодні ти ще не спиш...

Чорний гумор, він, як форум грибників.

Постійно оновлюється.

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