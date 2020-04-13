Карантье - человек, сдающий в аренду собак для прогулок во время карантина
Анна Семенович посетила съезд компартии. Коммунисты поняли, что 70 лет поклонялись не тому бюсту.
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Мальчик раскачивался на табуретке, упал и сломал все шесть ножек.
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Мейхер мощно перепела хит Пугачевой и произвела фурор, видео: "Гордость Украины!"
Мать Балана засмущала Кароль неожиданной выходкой: "Значит, он-таки женится!"
Джамала честно призналась в своем страшном недуге: "На 40 дней поместили в..."
Срочное обращение Зеленского, новые зарплаты и обвал доллара - главное за ночь
- Ребе, я согрешила.
- Не, ну живут же люди. Ладно. Рассказывайте. Только ничего не упусти.
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Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал смотреть, откуда полезут люди.
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Очень сильно напрягает фраза: «Ну, как-то так…», — произнесённая за спиной в тату-салоне.
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- Сам то я из творческой семьи, - рассказывал Марк Гершевич. – - Мой прадед позировал самому ФАБЕРЖЕ!
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У детей в театральном буфете поломалась психика, когда они увидели, как Дюймовочка бухает с кротом и сосется с ласточкой.
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- Дорогой! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова.
- Я тебе куплю ...
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Политики - они, как голуби! Когда они внизу - они едят у вас из рук, а когда взлетают на верх - они гадят вам на голову.
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– Алло, это военкомат?
– Да.
– А вы можете меня забрать теперь в армию?
– -Можем, где вы находитесь?
– Я в тюрьме.
***
В больнице:
- Кем приходитесь больному?
- Подписчиком...
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Пошел как-то хиппи на работу — троллейбусы водить. Вот пассажиры едут, а он им по динамику и говорит:
— Пипл, проклоцывайте ваши тикеты! Непроклоцанный тикет — это стремно, пипл. Это уменьшает ваш прайс на десять юксов и ведет к гнилому базару. А проклоцанный тикет — клевая отмазка от ментов, контры и прочего стрема!
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Один очень стеснительный парень никак не мог предложить девушке перейти на «ты», поэтому полгода занимался сексом с Элеонорой Константиновной.
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.