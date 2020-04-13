Карантье - человек, сдающий в аренду собак для прогулок во время карантина

Анна Семенович посетила съезд компартии. Коммунисты поняли, что 70 лет поклонялись не тому бюсту.

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Мальчик раскачивался на табуретке, упал и сломал все шесть ножек.

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- Ребе, я согрешила.

- Не, ну живут же люди. Ладно. Рассказывайте. Только ничего не упусти.

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Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал смотреть, откуда полезут люди.

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Очень сильно напрягает фраза: «Ну, как-то так…», — произнесённая за спиной в тату-салоне.

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- Сам то я из творческой семьи, - рассказывал Марк Гершевич. – - Мой прадед позировал самому ФАБЕРЖЕ!

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У детей в театральном буфете поломалась психика, когда они увидели, как Дюймовочка бухает с кротом и сосется с ласточкой.

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- Дорогой! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова.

- Я тебе куплю ...

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Политики - они, как голуби! Когда они внизу - они едят у вас из рук, а когда взлетают на верх - они гадят вам на голову.

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– Алло, это военкомат?

– Да.

– А вы можете меня забрать теперь в армию?

– -Можем, где вы находитесь?

– Я в тюрьме.

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В больнице:

- Кем приходитесь больному?

- Подписчиком...

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Пошел как-то хиппи на работу — троллейбусы водить. Вот пассажиры едут, а он им по динамику и говорит:

— Пипл, проклоцывайте ваши тикеты! Непроклоцанный тикет — это стремно, пипл. Это уменьшает ваш прайс на десять юксов и ведет к гнилому базару. А проклоцанный тикет — клевая отмазка от ментов, контры и прочего стрема!

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Один очень стеснительный парень никак не мог предложить девушке перейти на «ты», поэтому полгода занимался сексом с Элеонорой Константиновной.

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

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