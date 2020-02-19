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Мальчик раскачивался на табуретке, упал и сломал все шесть ножек.
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Инженер, который долго не мог нарисовать план эвакуации, в итоге тупо поджег здание и стал смотреть, откуда полезут люди.
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Очень сильно напрягает фраза: «Ну, как-то так…», — произнесённая за спиной в тату-салоне.
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Объявление: Обменяю пачку листов А4 на ауди той же модели.
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У детей в театральном буфете поломалась психика, когда они увидели, как Дюймовочка бухает с кротом и сосется с ласточкой.
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- Дорогой! Скажи еще раз, пожалуйста, мои три любимых слова.
- Я тебе куплю ...
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Политики - они, как голуби! Когда они внизу - они едят у вас из рук, а когда взлетают на верх - они гадят вам на голову.
***
– Алло, это военкомат?
– Да.
– А вы можете меня забрать теперь в армию?
– -Можем, где вы находитесь?
– Я в тюрьме.
***
В больнице:
- Кем приходитесь больному?
- Подписчиком...
***
Пошел как-то хиппи на работу — троллейбусы водить. Вот пассажиры едут, а он им по динамику и говорит:
— Пипл, проклоцывайте ваши тикеты! Непроклоцанный тикет — это стремно, пипл. Это уменьшает ваш прайс на десять юксов и ведет к гнилому базару. А проклоцанный тикет — клевая отмазка от ментов, контры и прочего стрема!
***
— Скажите, я получу за семестр «автомат»?
Препод:
— Да! И сапоги в придачу!
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