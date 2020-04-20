Если жена не делает депиляцию во время карантина, это значит, что до карантина она делала ее не для тебя

Пациентка жалуется врачу:

- Доктор, когда я трогаю вот здесь, то очень больно. Что мне делать?

Врач (задумчиво):

- Хм... лучше не трогать.

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Экзaмен в сельскохозяйственном:

- Вы директор совхозa. И у вaс опять неурожaй. Кaкие объективные причины вы выдвинете в свое опрaвдaние?

- Ну, плохие погодные условия...

- А что-нибудь поубедительнее?

- Ну, зaбыли посaдить.

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- Почему ты ходишь по квартире в одних трусах?

- В двух жарко.

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- А что ты хотел, Вовочка, если в одном слове ты умудряешься делать по две ошибки! Вот ты пишешь: летом мы с родителями собираемся отдыхать на Балканах. С каких пор балкон стал писаться с заглавной буквы и через а?

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— Название какой части тела не меняет своего значения при перестановке слогов местами?

— Ряха.

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Выходит как-то утром мужик к своей машине, а там на капоте гвоздем нацарапано: «Покрась машину, чувак!». Ну он, ясное дело, расстроился, а потом думает: блин! а ведь правда, давно пора. Перекрасил. Машина — как новенькая. Опять выходит, а на капоте опять надпись: «О! Другое дело».

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В одесском университете на экзамене по философии профессор задает студентам лишь один вопрос: «Почему?». Высший балл получил студент Яша. Он ответил: «"А почему бы и нет?».

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Хорошего человека не в силах испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас никогда не будет ни того, ни другого!

Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

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