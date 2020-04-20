Если жена не делает депиляцию во время карантина, это значит, что до карантина она делала ее не для тебя
Пациентка жалуется врачу:
- Доктор, когда я трогаю вот здесь, то очень больно. Что мне делать?
Врач (задумчиво):
- Хм... лучше не трогать.
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Пенсии пересчитают уже в мае: кто из украинцев не получит ни копейки
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Экзaмен в сельскохозяйственном:
- Вы директор совхозa. И у вaс опять неурожaй. Кaкие объективные причины вы выдвинете в свое опрaвдaние?
- Ну, плохие погодные условия...
- А что-нибудь поубедительнее?
- Ну, зaбыли посaдить.
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- Почему ты ходишь по квартире в одних трусах?
- В двух жарко.
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- А что ты хотел, Вовочка, если в одном слове ты умудряешься делать по две ошибки! Вот ты пишешь: летом мы с родителями собираемся отдыхать на Балканах. С каких пор балкон стал писаться с заглавной буквы и через а?
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— Название какой части тела не меняет своего значения при перестановке слогов местами?
— Ряха.
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Выходит как-то утром мужик к своей машине, а там на капоте гвоздем нацарапано: «Покрась машину, чувак!». Ну он, ясное дело, расстроился, а потом думает: блин! а ведь правда, давно пора. Перекрасил. Машина — как новенькая. Опять выходит, а на капоте опять надпись: «О! Другое дело».
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В одесском университете на экзамене по философии профессор задает студентам лишь один вопрос: «Почему?». Высший балл получил студент Яша. Он ответил: «"А почему бы и нет?».
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Хорошего человека не в силах испортить ни власть, ни деньги. Потому что если вы по-настоящему хороший человек, у вас никогда не будет ни того, ни другого!
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
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