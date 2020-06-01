— Допустим, ты нашел чемодан с миллионом долларов. Что ты будешь с ним делать?
— Миллион в плохой чемодан не положат! Продам
Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.
***
Беременная партнерша Остапчука по "Танцях з зірками" ошеломила новым фото и признанием: "Вот это новость!"
Жесткий удар доллара, блокировка счетов и бунт под окнами Зеленского - главное за ночь
Валюха из «Сватов» оскандалилась милым снимком с Путиным, фото поражает: «Не стоило»
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Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.
***
- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!
- Не выросло, значит?
***
Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.
***
- Ду ю спик идиш?
- Йес, ой вей.
***
Тёте Саре задают вопрос:
— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?
Она:
— Что? Все сразу?!
***
— Иди есть рыбный плов с огурцами!
— Ты же готовила суши?
— Ну, мало ли что я готовила.
***
- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!
- Могу и отпеть!
***
- Вот все пишут, что в результате всемирного карантина повсеместно очищается природа, возвращаются животные и растения...
В связи с этим у меня вопрос: когда у наших депутатов очистится совесть и вернётся разум?
***
— Сёма, я толстая?
— Нет.
— Но похудеть не мешало бы, да?
— Ты мне нравишься такой.
— Но восторга не вызываю, да?
— Вызываешь.
— Но не бешеный, да?
***
Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих - телками?
***
Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.
***
Жена, проснувшись утром, говорит мужу:
- Опять сидел до утра с бабами в интернете!
Муж:
- Совсем сбрендила?! Я видео смотрел по сборке спального гарнитура!
Жена:
- Ну понятно всё! Мечтал собрать побыстрее, кобель, да баб водить, пока я на работе?!
***
Кстати, передвигаться по опасным районам города стало намного безопаснее. Главное - почаще кашлять...
***
Положила печенье в трех метрах от кровати, так я хотя бы гуляю.
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».