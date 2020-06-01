— Допустим, ты нашел чемодан с миллионом долларов. Что ты будешь с ним делать?

— Миллион в плохой чемодан не положат! Продам

Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.

***

Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.

***

- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!

- Не выросло, значит?

***

Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.

***

- Ду ю спик идиш?

- Йес, ой вей.

***

Тёте Саре задают вопрос:

— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?

Она:

— Что? Все сразу?!

***

— Иди есть рыбный плов с огурцами!

— Ты же готовила суши?

— Ну, мало ли что я готовила.

***

- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!

- Могу и отпеть!

***

- Вот все пишут, что в результате всемирного карантина повсеместно очищается природа, возвращаются животные и растения...

В связи с этим у меня вопрос: когда у наших депутатов очистится совесть и вернётся разум?

***

— Сёма, я толстая?

— Нет.

— Но похудеть не мешало бы, да?

— Ты мне нравишься такой.

— Но восторга не вызываю, да?

— Вызываешь.

— Но не бешеный, да?

***

Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих - телками?

***

Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.

***

Жена, проснувшись утром, говорит мужу:

- Опять сидел до утра с бабами в интернете!

Муж:

- Совсем сбрендила?! Я видео смотрел по сборке спального гарнитура!

Жена:

- Ну понятно всё! Мечтал собрать побыстрее, кобель, да баб водить, пока я на работе?!

***

Кстати, передвигаться по опасным районам города стало намного безопаснее. Главное - почаще кашлять...

***

Положила печенье в трех метрах от кровати, так я хотя бы гуляю.

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».