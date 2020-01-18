Фима уже попробовал водку, виски и коньяк, но… Сонечка никак не хорошела…
Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.
***
Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.
***
Подопечная Вакарчука в купальнике засветила самые румяные места: «молодая и горячая»
Осадчая без белья показала, на что способна ради фото: "залезла на забор и..."
"18 лет разница": красавица-звезда ВИА Гры поделилась кадрами со свадьбы, слез не сдержать
Бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…»
- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!
- Не выросло, значит?
***
Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.
***
До Нового года еще уйма времени, но мы с друзьями уже сейчас планируем не знать, где его отмечать.
***
Тёте Саре задают вопрос:
— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?
Она:
— Что? Все сразу?!
***
- Мою тещу вчера укусила собака.
- Ну и как себя чувствует теща?
- Теща хорошо, а вот собака сдохла.
***
- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!
- Могу и отпеть!
***
- Встречаемся в 7 у входа в парк.
- Как я тебя узнаю?
- Я не приду.
***
— Сёма, я толстая?
— Нет.
— Но похудеть не мешало бы, да?
— Ты мне нравишься такой.
— Но восторга не вызываю, да?
— Вызываешь.
— Но не бешеный, да?
***
Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих - телками?
***
Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.
***
Жена, проснувшись утром, говорит мужу:
- Опять сидел до утра с бабами в интернете!
Муж:
- Совсем сбрендила?! Я видео смотрел по сборке спального гарнитура!
Жена:
- Ну понятно всё! Мечтал собрать побыстрее, кобель, да баб водить, пока я на работе?!
***
- Странно, но я где-то уже вас видел.
– Ничего странного, я там часто бываю.
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».