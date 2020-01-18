Фима уже попробовал водку, виски и коньяк, но… Сонечка никак не хорошела…

Когда отец спалил меня за сигаретой, то заставил скурить всю пачку, а сигареты оставил себе.

***

Серьезные отношения начинаются только тогда, когда девушка показывает тебе свою фотку, где она маленькая сидит на горшке.

***

- Молодой человек, а у меня под кофточкой ничего нет!

- Не выросло, значит?

***

Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.

***

До Нового года еще уйма времени, но мы с друзьями уже сейчас планируем не знать, где его отмечать.

***

Тёте Саре задают вопрос:

— Тётя Сара, таки представьте, что вам изменил муж/парень/любимый?

Она:

— Что? Все сразу?!

***

- Мою тещу вчера укусила собака.

- Ну и как себя чувствует теща?

- Теща хорошо, а вот собака сдохла.

***

- Наташа, что ты меня постоянно отчитываешь?!

- Могу и отпеть!

***

- Встречаемся в 7 у входа в парк.

- Как я тебя узнаю?

- Я не приду.

***

— Сёма, я толстая?

— Нет.

— Но похудеть не мешало бы, да?

— Ты мне нравишься такой.

— Но восторга не вызываю, да?

— Вызываешь.

— Но не бешеный, да?

***

Старый бык, прожив много лет, так и не понял: почему фермер его самок называет Райками, Зойками, Зинками, а своих - телками?

***

Вы когда натягиваете желаемое на действительное, хотя бы размер на этикетке проверяйте.

***

Жена, проснувшись утром, говорит мужу:

- Опять сидел до утра с бабами в интернете!

Муж:

- Совсем сбрендила?! Я видео смотрел по сборке спального гарнитура!

Жена:

- Ну понятно всё! Мечтал собрать побыстрее, кобель, да баб водить, пока я на работе?!

***

- Странно, но я где-то уже вас видел.

– Ничего странного, я там часто бываю.

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».