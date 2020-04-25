Карантин закончится. Привычка открывать дверь ногой останется
Когда у нас на высокие должности назначают откровенных дилетантов, то это как если бы во время кастинга на конкурс красоты вместо красавиц набрали кривоногих страхолюдин со словами: "Ну, ничего. Пообвыкнутся, наберутся опыта. Тогда и похорошеют. А там, глядишь, и вовсе красавицами станут".
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— Папа, у нас есть мусор, чтобы вынести?
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— Есть. И посуду помой.
— И пропылесось. Вынос мусора надо заслужить!
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Алексей, вылетая из чужого окна с простыней в руках, был настолько похож на Бэтмэна, что спасатели убрали натянутый тент.
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Каждый второй жителей Земли, прочитавший слово "унитаз" наоборот, боится на него садиться.
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Мама спрашивает сына:
- Что ты будешь делать, пока я буду ходить по магазинам?
- Буду играть с няней или железной дорогой. Зависит от того, что выберет себе папа.
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Я сегодня дома забыл маску. Чувство, что трусы не надел.
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Дочь, как и все дети, обучается дистанционно. Уроки идут по всем предметам, больше всего меня порадовала учитель труда. Она задала детям постирать, погладить, убраться в комнате, приготовить обед и прислать видеоотчёт.
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Если у вас по гороскопу сегодня незабываемое сексуальное приключение - не спешите радоваться, возможно, вас вызовет начальство.
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- Слушай, а пельмени-то какие вкусные!
- Ну, вкусные... Но вообще-то нормальные люди в кино ходят с поп-корном!
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- Зачем делают крестообразные шлицы на саморезах?
- Чтобы молоток не соскальзывал.
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В школе учительница отчитывает малыша:
- Это очень плохое слово. Где ты его слышал?
- Мой папа так говорит.
- Не смей повторять. Ты даже не знаешь его значения.
- Знаю. Это означает, что машина опять не заводится.
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- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду
Напомним, соратник президента оконфузился странным поведением: «Инопланетянин».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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