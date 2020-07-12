Дружба - это когда приходишь с опозданием на полчаса, зная, что на тебя никто не обидится, и видишь, что никого еще и нет...
***
- Добрая фея, я очень хочу попасть на бал.
- Хорошо Золушка, на вот тебе 10 таблеток "Феназипама".
- А где же карета, кучер, хрустальные туфельки?
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- Ты пей, пей. Все будет.
***
- Дорогая, а у тебя есть какая-нибудь эротическая фантазия?
- Есть.
- Расскажи.
- Я занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом острове в тропическую ночь. Рядом шумит море, на небе огромные звезды. Пахнет незнакомыми травами. От вина кружится голова...
- А я сверху или снизу?
- А ты дома остался.
***
- Дед, люди говорят, у вас винтовка есть?
- Брешуть люды.
- Дед, люди говорят, у вас пулемет есть.
- Брешуть люды.
- Дед, люди говорят, у вас пушка есть.
- Брешуть люды.
- Дед, люди говорят, у вас танк есть.
- Брешуть люды.
- Дед, люди говорят, у вас атомная бомба есть.
- От чого нэма, того нэма.
***
Он требовал форель на завтрак, но мать дала ему леща...
***
Один депутат, собираясь поохотиться на кабанчика, по ошибке взял сигареты сына, и уже к обеду на лесной поляне застрелил трех жирафов и двух бегемотов...
***
— И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены!
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Дайте мне миллион - и я смогу другими глазами взглянуть на этот мир.
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Рассматривается дело о наезде. Адвокат:
- Граждане судьи, я хочу дать отвод прокурору в связи с его особой заинтересованностью. Мой подзащитный переехал его в прошлый раз.
Напомним, Путина подняли на смех из-за заплывшего лица: «Что за китаец».
Ранее Politeka сообщала, украинцы подняли на смех оккупантов в Крыму: «Скрепы головного мозга», фото.
Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.