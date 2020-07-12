Дружба - это когда приходишь с опозданием на полчаса, зная, что на тебя никто не обидится, и видишь, что никого еще и нет...

***

- Добрая фея, я очень хочу попасть на бал.

- Хорошо Золушка, на вот тебе 10 таблеток "Феназипама".

- А где же карета, кучер, хрустальные туфельки?

- Ты пей, пей. Все будет.

***

- Дорогая, а у тебя есть какая-нибудь эротическая фантазия?

- Есть.

- Расскажи.

- Я занимаюсь любовью под пальмами на экзотическом острове в тропическую ночь. Рядом шумит море, на небе огромные звезды. Пахнет незнакомыми травами. От вина кружится голова...

- А я сверху или снизу?

- А ты дома остался.

***

- Дед, люди говорят, у вас винтовка есть?

- Брешуть люды.

- Дед, люди говорят, у вас пулемет есть.

- Брешуть люды.

- Дед, люди говорят, у вас пушка есть.

- Брешуть люды.

- Дед, люди говорят, у вас танк есть.

- Брешуть люды.

- Дед, люди говорят, у вас атомная бомба есть.

- От чого нэма, того нэма.

***

Он требовал форель на завтрак, но мать дала ему леща...

***

Один депутат, собираясь поохотиться на кабанчика, по ошибке взял сигареты сына, и уже к обеду на лесной поляне застрелил трех жирафов и двух бегемотов...

***

— И поверь старому еврею, Фима! Чем дольше ты откладываешь поиски невесты, тем более сомнительным будет прошлое твоей жены!

***

Дайте мне миллион - и я смогу другими глазами взглянуть на этот мир.

***

Рассматривается дело о наезде. Адвокат:

- Граждане судьи, я хочу дать отвод прокурору в связи с его особой заинтересованностью. Мой подзащитный переехал его в прошлый раз.

Напомним, Путина подняли на смех из-за заплывшего лица: «Что за китаец».

Ранее Politeka сообщала, украинцы подняли на смех оккупантов в Крыму: «Скрепы головного мозга», фото.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.