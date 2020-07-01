Наташа хоть и промахнулась в тире, но и мишку взять ей уже никто не мешал

В голландских сказках прекрасный принц женится на другом прекрасном принце.

***

— А правда, что татуировка — это на всю жизнь?

— Нет. Немножко дольше.

***

Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию. Теперь я просто Жорик...

***

— Стюардесса, почем у нас на борту пиво?

— Прошу прощения, но вы пилот самолета!

— А, точно, мне ж бесплатно.

***

Пьяный друг решил взвеситься. Нет у меня больше робота-пылесоса.

***

— Мам, купи мне киндер-сюрприз.

— Тебе 27.

— Нет, одного хватит.

***

— Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?

— Это тест на IQ.

— Может, мне его пройти?

— Не стоит.

***

— У меня тост: спасибо деду за победу, бабушке за квартиру, маме за диплом, папе за карьеру, тестю за машину!

— Вижу, ты к своим сорока годам состоялся как мужик!

***

Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем котлеты шпателем.

***

Маленькие хитрости. Если ваш мужчина психует, дайте ему просроченный йогурт! Пусть психует в другом месте.

***

Вопреки всем ожиданиям сын трудовика Петрова окончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. Спился он уже в Оксфорде.

***

Две подруги. Одна — другой:

— Блин! Какая-то непруха! Все красивые парни встречаются мне, когда я плохо выгляжу.

— Галя, где ж ты столько красивых парней каждый день встречаешь?

***

Идет парень, видит — сидит старик на лавочке и плачет.

— Ты чего, дед, плачешь?

— Да вот женился на 18-летней. Утром встаю — она мне оладушки в постель, днем — пирожки готовит, вечером — массаж, а когда спать ложимся, так она меня всю ночь ублажает...

— И чего же ты тогда плачешь?!

— Да вот, сынок, забыл, где я живу...

Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».

Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».

Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».