Наташа хоть и промахнулась в тире, но и мишку взять ей уже никто не мешал
В голландских сказках прекрасный принц женится на другом прекрасном принце.
***
— А правда, что татуировка — это на всю жизнь?
— Нет. Немножко дольше.
Звезда «Папиных дочек» без стыда сняла лифчик ради съемки для мужского журнала: «Выросла девочка»
Юная невестка Пугачевой с младенцем на руках ошарашила известием: "Сегодня я стала..."
У Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один"
Похороны Александра Буйнова, музыканта положат рядом с Заворотнюк: громкие подробности
***
Когда мы поженились, жена взяла мою фамилию. Теперь я просто Жорик...
***
— Стюардесса, почем у нас на борту пиво?
— Прошу прощения, но вы пилот самолета!
— А, точно, мне ж бесплатно.
***
Пьяный друг решил взвеситься. Нет у меня больше робота-пылесоса.
***
— Мам, купи мне киндер-сюрприз.
— Тебе 27.
— Нет, одного хватит.
***
— Дорогой, что это за тест «10 с хвостиком»?
— Это тест на IQ.
— Может, мне его пройти?
— Не стоит.
***
— У меня тост: спасибо деду за победу, бабушке за квартиру, маме за диплом, папе за карьеру, тестю за машину!
— Вижу, ты к своим сорока годам состоялся как мужик!
***
Третий месяц ремонта... Уже переворачиваем котлеты шпателем.
***
Маленькие хитрости. Если ваш мужчина психует, дайте ему просроченный йогурт! Пусть психует в другом месте.
***
Вопреки всем ожиданиям сын трудовика Петрова окончил школу с золотой медалью, институт с красным дипломом и уехал на стажировку в Англию. Спился он уже в Оксфорде.
***
Две подруги. Одна — другой:
— Блин! Какая-то непруха! Все красивые парни встречаются мне, когда я плохо выгляжу.
— Галя, где ж ты столько красивых парней каждый день встречаешь?
***
Идет парень, видит — сидит старик на лавочке и плачет.
— Ты чего, дед, плачешь?
— Да вот женился на 18-летней. Утром встаю — она мне оладушки в постель, днем — пирожки готовит, вечером — массаж, а когда спать ложимся, так она меня всю ночь ублажает...
— И чего же ты тогда плачешь?!
— Да вот, сынок, забыл, где я живу...
Напомним, Путина высмеяли за «розовые мечты» по Украине: «Конь в фуражке».
Ранее Politeka сообщала, украинцы высмеяли неуклюжие потуги Яценюка в спортзале: «Глиста в корсете».
Также Politeka писала, что украинцы высмеяли мемориальную доску главарю боевиков: «Это же из фильма ужасов».