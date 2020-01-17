Да, кстати, не забывайте вот что: настоящая черная Пятница была только у Робинзона, все остальное – лохотрон чистой воды
— Станешь меня обижать, пойду на курсы "Как стать стервой"!
— Преподавателем?
***
В cекc-шоп заходит дедок и обращается к продавщице:
Арестович разнес Гончарука и раскрыл, кто может занять пост премьера: «Это будет катастрофой»
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— Доченька, я недоволен своей половой жизнью, итогами Холодной войны и Перестройки. У вас есть надувной Горбачев?
***
Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Вроде бы все так, но... Завтракаю как король — этого не хочу, того не буду. Обедаю как принц — ну, не знаю, может и поем... Ужинаю как нищий — жру все, что найду!
***
Плохо, когда курица перебегает дорогу. Еще хуже, когда она при этом болтает по мобильнику.
***
В военкомате на медкомиссии:
— Фамилия!!!
— Петров!!!
— Подошел! Спусти трусы! Повернись! Нагнись! Раздвинь ягодицы! Годен!
— А Вы в лицо не могли мне это сказать?
***
Судья подсудимому:
— Почему вы не взяли себе защитника?
— Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов.
***
— Мойша! Представляешь, этот поц Лева, вернулся из командировки не в субботу, а в пятницу. Застукал жену с любовником! ... . И убил обоих.
— Та шо ви говорите! Какой ужас!
— Да! Действительно ужас! Вернулся бы в четверг — убил бы меня...
***
С форума:
— Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.
Первый комментарий:
— Белоснежку даже представить страшно.
***
Всевозможные мухи, тараканы, байки про дежурный половник и крысиное мясо не глушат здоровый аппетит офисного сотрудника. Но вот главный повар столовки, бегущий в обед к ларьку за хот-догом настораживает... .
***
— Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.
— А ты ее кормила?
— Нет.
— Значит, готовит что-то.
Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».
Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.
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