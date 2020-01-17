Да, кстати, не забывайте вот что: настоящая черная Пятница была только у Робинзона, все остальное – лохотрон чистой воды

— Станешь меня обижать, пойду на курсы "Как стать стервой"!

— Преподавателем?

***

В cекc-шоп заходит дедок и обращается к продавщице:

— Доченька, я недоволен своей половой жизнью, итогами Холодной войны и Перестройки. У вас есть надувной Горбачев?

***

Завтракай как король, обедай как принц, ужинай как нищий. Вроде бы все так, но... Завтракаю как король — этого не хочу, того не буду. Обедаю как принц — ну, не знаю, может и поем... Ужинаю как нищий — жру все, что найду!

***

Плохо, когда курица перебегает дорогу. Еще хуже, когда она при этом болтает по мобильнику.

***

В военкомате на медкомиссии:

— Фамилия!!!

— Петров!!!

— Подошел! Спусти трусы! Повернись! Нагнись! Раздвинь ягодицы! Годен!

— А Вы в лицо не могли мне это сказать?

***

Судья подсудимому:

— Почему вы не взяли себе защитника?

— Все адвокаты отказываются вести мое дело, как только узнают, что я действительно не брал этих пяти миллионов.

***

— Мойша! Представляешь, этот поц Лева, вернулся из командировки не в субботу, а в пятницу. Застукал жену с любовником! ... . И убил обоих.

— Та шо ви говорите! Какой ужас!

— Да! Действительно ужас! Вернулся бы в четверг — убил бы меня...

***

С форума:

— Нужен костюм гнома, размер 54, рост 178.

Первый комментарий:

— Белоснежку даже представить страшно.

***

Всевозможные мухи, тараканы, байки про дежурный половник и крысиное мясо не глушат здоровый аппетит офисного сотрудника. Но вот главный повар столовки, бегущий в обед к ларьку за хот-догом настораживает... .

***

— Пойди посмотри, чем там кошка на кухне гремит.

— А ты ее кормила?

— Нет.

— Значит, готовит что-то.

Напомним, российский праздник высмеяли в сети: «великое убожество».

Ранее Politeka сообщала, украинский карикатурист умело высмеял Путина.

Также Politeka писала, что Дмитрия Медведева подняли на смех в Европе.